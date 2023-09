Punaruu et Dragon bousculés par JT et le Taiarapu FC pour la reprise de la Ligue 1

Tahiti, le 16 septembre 2023 – La saison de Ligue 1 a débuté ce vendredi. En ouverture, l'AS Tamarii Punaruu, réduit à dix, s'est imposé sur le fil face à l'AS JT grâce à un but fantastique d'Henri Chanon (3-2). L'AS Dragon, mené pendant plus de 80 minutes par l'AS Taiarapu FC, a renversé son adversaire grâce notamment à un doublé de Roonui Tinirauarii en fin de match (3-1). Et le promu, l'AS Papenoo, a concédé le nul face à l'AS Olympic Mahina (1-1).



La Ligue 1 a repris ses droits ce vendredi. Douze équipes tenteront cette saison de ravir le titre de champion à l'AS Tefana sacré juin dernier. Un champion qui fera sa rentrée ce samedi, à Moorea, face à l'AS Temanava. En attendant pour l'ouverture du championnat quatre formations avaient donc rendez-vous, vendredi soir, au stade de Punaruu.



Les locataires des lieux, les joueurs de l'AS Tamarii Punaruu, ont ouvert les débats face à l'AS JT. Sur le papier les orange de la côte ouest, auteurs d'une belle fin de saison en playoffs, partaient favoris face à une équipe de JT qui a dû batailler en playdown pour conserver sa place parmi l'élite du foot polynésien . Et devant leur public, les protégés de Raimana Bu Luc ont tenu leur rang en ouvrant la marque dès la 7e minute par Heiarii Tehuritaua (1-0, 7e).



Henri Chanon offre la victoire à Punaruu



Mais les bleus de Pirae peuvent compter sur des renforts de qualité. Après la demi-heure, sur un contre, l'ancien joueur de Central et de Tohie'a, Herehaunui Ferrand, faussait compagnie à la défense pour tromper Tevaearai Tamatai et remettre JT dans le sens de la marche (1-1, 32e). Néanmoins Gary Rochette, sur un pénalty (2-1, 38e), redonnait l'avantage à Punaruu juste avant la pause.



Au retour des vestiaires la partie s'est équilibrée et est également montée en intensité. A l'heure de jeu, Raimana Aitamai écopé d'un carton rouge pour un tacle très appuyé sur un joueur de JT. Une supériorité numérique rapidement mise à profit par la formation de Pirae qui recollait au score après un pénalty de Rainui Tze-Yu (2-2, 65e), arrivé également à JT au cours de l'inter-saison. JT a ensuite manqué de belles opportunités sur des contres pour définitivement prendre la main dans la partie.



Mais les étoiles se sont alignées pour Tamarii Punaruu et Henri Chanon. A la 87e minute, sur un dégagement anodin du gardien de JT, Chanon, de près de 50 mètres, déclenchait une frappe en première intention et envoyait le ballon au fond des filets pour un but de zinzin (3-2, 87e). A l'arrivée donc une victoire dans la douleur pour Punaruu face à une équipe de JT qui devrait poser quelques soucis cette saison.

Le Taiarapu FC craque dans les dix dernières minutes



Après Punaruu, c'était au tour de l'AS Dragon, coaché cette saison par Timiona Asen, de faire son entrée en lice face à l'AS Taiarapu FC. Comme les orange, la formation de Titioro partait favori dans la rencontre. Sauf que Roonui Tinirauarii et ses partenaires ont été bousculés par une brillante équipe de la Presqu'île, emmenée notamment par Tutehau Tufariua. Avant la demi-heure, Alexis Tchéou était à la conclusion d'un joli mouvement collectif et donnait l'avantage au TFC (1-0, 25e).



Du côté de Dragon on manquait de mouvement et de spontanéité sur le plan offensif pour recoller à la marque. Et pendant 80 minutes le Taiarapu FC a cru tenir son premier gros résultat de la saison. Sauf que l'équipe de la Presqu'île s'est littéralement effondré au cours des dix dernières minutes. D'abord Moana Cuny écopait de son deuxième carton jaune et laissait donc le TFC à dix. En supériorité numérique, le meilleur artilleur du dernier exercice, Roonui Tinirauarii, inscrivait son premier but de la saison (1-1, 85e). Dans la foulée, Dragon prenait l'avantage après un but contre son camp de Clément Tehahe (1-2, 87e). Et dans le temps additionnel Tinirauarii s'offrait un doublé pour un succès peu convaincant de Dragon.



Enfin cette première soirée de Ligue 1 s'est conclue avec la rencontre opposant l'AS Olympic Mahina au promu de l'AS Papenoo. Dans ce derby de la côte-est, les deux équipes se sont neutralisées sur le score de 1-1. Tehauroarii More, pour Papenoo, et Ricky Teauroa, pour l'OM, ont été les buteurs du match.

Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 16 Septembre 2023