Punaauia : un nouvel émissaire en préparation, les voiliers invités à libérer le passage

Les bateaux présents devant le parc Vaira'i devront se déplacer pour le passage de l'émissaire vers Taapuna.
Tahiti, le 24 septembre 2025 - Pour remplacer l’émissaire vieillissant qui évacue les eaux usées de plus de 20 000 habitants, un chantier d’envergure est en cours à Punaauia. La pose du nouveau tuyau, long de 1,4 km, nécessitera le déplacement temporaire de plusieurs voiliers ancrés dans le lagon, afin de permettre la manœuvre délicate d’acheminement et d’immersion.
À Punaauia, l’émissaire qui achemine les eaux traitées de la station d’épuration de Matatia vit ses dernières semaines. Construit au début des années 2000 pour durer un demi-siècle, il a montré des signes de fatigue bien plus tôt que prévu. Fuites à répétition, réparations d’urgence et interdictions temporaires de baignade ont rythmé la vie du littoral ces dernières années. Pour sécuriser durablement l’assainissement, le Pays finance la construction d’un nouvel ouvrage, plus robuste et conçu pour tenir au moins 50 ans.
Ce chantier, confié à la société Geocean (groupe Vinci) sous maîtrise d’ouvrage de la SEM Vaitama, consiste à immerger un tuyau en polyéthylène. Quatre tronçons de 150 à 500 mètres, préfabriqués dans la baie, doivent être remorqués par mer jusqu’à leur position finale avant d’être immergés. Une opération minutieuse qui dépend étroitement des conditions météo.
Pour sortir ces immenses conduites du site de fabrication, en face du parc Vaira'i et rejoindre le chenal, il faut dégager un couloir d’environ 150 mètres de large. La société Geocean a besoin d’un passage libre pendant quatre journées échelonnées sur un mois, le temps de remorquer chaque tronçon au bon créneau de houle et de vent. C’est là qu’intervient une contrainte inattendue : le déplacement des voiliers actuellement ancrés dans l’alignement exact du futur trajet.
Arnaud Jordan, président de l’Association des voiliers en Polynésie, confirme la situation : “Une cinquantaine de bateaux mouillent devant le parc Vaira'i. Seuls six ou sept gênent vraiment la manœuvre. Nous avons contacté les propriétaires pour qu’ils déplacent leurs navires vers des zones libres entre le parc et la marina Taina.” Selon lui, l’association joue le jeu : “Personne ne veut compliquer un chantier qui améliorera la qualité des eaux du lagon. Nous facilitons au contraire les démarches.”
Le calendrier reste souple : la fenêtre de tir dépendra de la houle et des vents, mais l’opération devrait commencer début octobre et s’échelonner sur environ un mois. Passé ce délai, les bateaux pourront revenir à leur mouillage. En attendant, la mairie et la SEM Vaitama poursuivent leur communication auprès des navigateurs, afin d’éviter tout incident lors du passage des tuyaux géants.
Une fois le nouvel émissaire raccordé, les eaux traitées pourront être rejetées au large de manière plus sûre, garantissant la salubrité du lagon pour les décennies à venir.
À Punaauia, l’émissaire qui achemine les eaux traitées de la station d’épuration de Matatia vit ses dernières semaines. Construit au début des années 2000 pour durer un demi-siècle, il a montré des signes de fatigue bien plus tôt que prévu. Fuites à répétition, réparations d’urgence et interdictions temporaires de baignade ont rythmé la vie du littoral ces dernières années. Pour sécuriser durablement l’assainissement, le Pays finance la construction d’un nouvel ouvrage, plus robuste et conçu pour tenir au moins 50 ans.
Ce chantier, confié à la société Geocean (groupe Vinci) sous maîtrise d’ouvrage de la SEM Vaitama, consiste à immerger un tuyau en polyéthylène. Quatre tronçons de 150 à 500 mètres, préfabriqués dans la baie, doivent être remorqués par mer jusqu’à leur position finale avant d’être immergés. Une opération minutieuse qui dépend étroitement des conditions météo.
Pour sortir ces immenses conduites du site de fabrication, en face du parc Vaira'i et rejoindre le chenal, il faut dégager un couloir d’environ 150 mètres de large. La société Geocean a besoin d’un passage libre pendant quatre journées échelonnées sur un mois, le temps de remorquer chaque tronçon au bon créneau de houle et de vent. C’est là qu’intervient une contrainte inattendue : le déplacement des voiliers actuellement ancrés dans l’alignement exact du futur trajet.
Arnaud Jordan, président de l’Association des voiliers en Polynésie, confirme la situation : “Une cinquantaine de bateaux mouillent devant le parc Vaira'i. Seuls six ou sept gênent vraiment la manœuvre. Nous avons contacté les propriétaires pour qu’ils déplacent leurs navires vers des zones libres entre le parc et la marina Taina.” Selon lui, l’association joue le jeu : “Personne ne veut compliquer un chantier qui améliorera la qualité des eaux du lagon. Nous facilitons au contraire les démarches.”
Le calendrier reste souple : la fenêtre de tir dépendra de la houle et des vents, mais l’opération devrait commencer début octobre et s’échelonner sur environ un mois. Passé ce délai, les bateaux pourront revenir à leur mouillage. En attendant, la mairie et la SEM Vaitama poursuivent leur communication auprès des navigateurs, afin d’éviter tout incident lors du passage des tuyaux géants.
Une fois le nouvel émissaire raccordé, les eaux traitées pourront être rejetées au large de manière plus sûre, garantissant la salubrité du lagon pour les décennies à venir.