Punaauia trop frileuse dans ses investissements

"Malgré cette volonté affichée, la commune pourrait ne pas atteindre les objectifs ambitieux qu’elle s’est fixée, si sa gouvernance ainsi que ses capacités techniques et financières ne sont pas mieux adaptées à la dimension de ses projets",

"Bénéficiant d’un financement propre cumulé depuis 2012 de 2,7 milliards de Fcfp, la commune n’a pourtant réalisé que 1,5 milliard de Fcfp d’investissements au cours de la même période, soit une moyenne annuelle par habitant de 10 000 Fcfp, alors même que le niveau moyen d’investissement constaté dans les communes des îles du Vent est de 20 000 Fcfp",

Le surplus de 1,2 milliard de Fcfp, différence entre 2,7 et 1,5 milliard de francs, a alimenté par défaut un fonds de roulement devenu surabondant au fil des ans."

Un niveau bien supérieur à ses besoins",

"les principales dépenses d’investissement ont porté, hors services généraux, dans l’ordre, sur l’aménagement et les services urbains et environnement, le sport et la jeunesse puis l’enseignement et la formation".

"respecter le calendrier du programme de modernisation du réseau d’adduction d’eau potable"

"s’attacher au respect de l’échéance du 31 décembre 2020 pour exercer pleinement la compétence assainissement des eaux usées".

Punaauia est aujourd'hui la deuxième commune la plus peuplée de Polynésie française avec 27.613 habitants. Entre 2012 et 2017, sa population a augmenté de 8.54%. En devenant la deuxième ville la plus habitée, Punaauia fait face à des enjeux particulièrement importants comme l’aménagement de son espace et la qualité des services publics locaux dont elle a la charge, l’eau potable, les déchets et l’assainissement des eaux usées.En 2014, la commune s’est dotée d’un plan de développement « Punaauia 2020 ».analyse la chambre territoriale des comptes, qui a épluché les comptes de la commune depuis 2012.relève la CTC. "La trésorerie disponible a ainsi atteint l’équivalent de 238 jours de charges courantes au 31 décembre 2016 ! "souligne la juridiction.Pourtant, la commune de Punaauia ne manque pas de grands projets à réaliser comme la rénovation du réseau d'eau (lire ci-dessous).Depuis 2012, la seule opération d’envergure conduite sur la période est le programme du cimetière Vaitavere. Construit en montagne, la commune a dû ouvrir une route d’accès en incluant travaux de terrassements importants et pose des réseaux destinés à desservir les terrains attenants.Après avoir étudié les dossiers de la commune, la CTC remarque queAu vu des capacités financières de la commune, la CTC recommande donc à Punaauia deet deEn 2016, les frais de fonctionnement de la commune de Punaauia ont approché 2,5 milliards de Fcfp. Ses dépenses d’équipements n'ont en revanche atteint que 400 millions de francs. "Cette situation est paradoxale dans une commune dotée de capacités financières élevées et dont les besoins en infrastructures sont importants", souligne la chambre territoriale des comptes.