Punaauia muscle la collecte des déchets

Tahiti, le 4 août 2025- Un dispositif itinérant de collecte d’encombrants façon “drive”, baptisé Mā benne, sera bientôt opérationnel à Punaauia. L’ouverture de la déchèterie nécessitera encore un peu de patience : bien que les travaux soient déjà bien avancés, elle n’est prévue qu’au début de l’année 2026.



Vous en avez assez d’attendre les services de la ville pour vous débarrasser d’un vieux micro-ondes ou de voir des matelas abandonnés traîner dans le quartier ?



Dès le 21 août, la commune de Punaauia lance officiellement son nouveau dispositif de collecte d’encombrants de proximité baptisé Mā benne. Une solution pensée pour faciliter l’évacuation des déchets volumineux – électroménager, ferraille, bois, plastique, déchets électroniques – au plus près des habitants. Cette remorque mobile, qui fonctionne comme un “drive”, complétera la future déchèterie en construction dans la vallée de la Punaru’u.



Une remorque qui vient dans les quartiers



Mā benne, c’est une grande remorque équipée de plusieurs bennes, installée à raison de trois jours par mois dans différents secteurs de Punaauia. Elle permet aux habitants abonnés à la collecte de venir déposer leurs encombrants sans effort : ceux qui se déplacent en voiture peuvent même rester au volant. Le personnel communal se charge de tout.



“Ce dispositif est avant tout pensé pour les personnes sans véhicule ou peu mobiles”, précise la commune. L’objectif est de répondre à un problème logistique bien connu : se débarrasser proprement des encombrants reste compliqué lorsqu’on ne dispose pas d’un véhicule adapté. Il s’agit aussi d’offrir un service de proximité, en attendant l’ouverture de la déchèterie fixe, et en complément de la solution déjà existante.



Une montée en puissance du service public de gestion des déchets



Ce nouveau service s’inscrit dans un plan plus large d’amélioration de la gestion des déchets à Punaauia. Il vient en effet en préfiguration de la déchèterie fixe qui devrait ouvrir début 2026, après la fin des travaux prévue fin 2025.



Installée à côté de la fourrière Sigfa, dans la vallée de la Punaru’u, la déchèterie sera gratuite pour tous les particuliers abonnés au service de collecte. Sur place, les habitants pourront déposer jusqu’à 4 m³ d’encombrants triés par mois (2 m³ de ferraille/électroménager/plastique + 2 m³ de bois), les mardis, jeudis et samedis. Seront acceptés : les encombrants inertes, en bois, en plastique ou métalliques, les appareils électroménagers, les déchets électroniques, ainsi que certains déchets spéciaux comme les batteries ou les huiles.



L’infrastructure comprendra aussi une zone de dons où les objets encore utilisables pourront être récupérés, une sorte de ressourcerie.



Le coût total du projet s’élève à 360 millions de francs, avec un financement partagé entre le Contrat de projets (110,4 millions de francs), l’Ademe (110,4 millions de francs) et la commune.



3 questions à… Simplicio Lissant, tāvana de Punaauia



“Une démarche de citoyenneté et de développement durable”





Pourquoi avoir mis en place ces deux dispositifs complémentaires ?



“Le ramassage des encombrants est un vrai souci pour toutes les communes. L’idée, c’est de ne plus voir ces déchets s’accumuler au bord des routes. Mā benne est là pour soulager les quartiers, et la déchèterie, qui arrivera début 2026, permettra à ceux qui ont un véhicule de trier et de déposer eux-mêmes leurs déchets. C’est une démarche de citoyenneté et de développement durable.”



Quelle est l’économie attendue pour la commune ?



“D’abord, moins d’allers-retours pour nos camions dans les quartiers, donc moins d’usure et de carburant. Ensuite, comme les déchets seront déjà triés à la source, le coût de traitement baisse. Aujourd’hui, tout est souvent mélangé, et on paie cher pour le tri après coup. Avec ce système, on gagne en efficacité.”



Une fois les déchets bien triés, serait-il possible de développer une filière d’upcycling local ?



“Oui, c’est prévu. Une ressourcerie sera intégrée à la déchèterie, permettant à des associations ou particuliers de réutiliser certains objets, notamment électroménagers. Un projet similaire est à l’étude à Maruapo, avec une jeune entrepreneuse. Cela encourage l’économie circulaire et réduit les déchets.



Par ailleurs, on incite les habitants au compostage domestique, pour réduire les déchets organiques dans le bac gris. Ce bac coûte trois fois plus que le bac vert, alors chaque geste compte (le bac gris (ordures ménagères résiduelles) contient tous les déchets non triés, mélangés, souvent non recyclables, et donc les plus compliqués à traiter et est, de ce fait, plus cher, NDLR.).”



Dates clés de Mā benne (2025) :



Août : du 21 au 23 à la mairie



Septembre : du 18 au 20 sur le parking de l’école Atinuu



Octobre : du 23 au 25 sur le parking du magasin Carrefour



Novembre : du 20 au 22 à Vaiparaoa, près du Musée de Tahiti



Les horaires sont toujours de 8 à 13 heures (jeudi et vendredi) et de 8 à 11 heures le samedi.

Rédigé par Darianna Myszka le Lundi 4 Août 2025 à 17:00 | Lu 1756 fois