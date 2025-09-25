Punaauia : fermeture du chenal et du lagon mardi 14 octobre

Cette opération marque une nouvelle étape décisive pour la mise en service du nouvel émissaire, qui viendra remplacer l'ancienne installation. ©DM
Tahiti, le 13 octobre 2025- Le chenal et le lagon seront fermés à la circulation, mardi 14 octobre, entre 6 et 12 heures, dans la zone comprise entre le parc Vairai et le parc Taapuna. Ces interdictions font suite aux travaux de remplacement de l'émissaire des eaux usées, actuellement défectueux.
Menées par la société Vaitama, les opérations de tractage et d'installation du deuxième tronçon de la nouvelle conduite des eaux usées de Punaauia représentent la deuxième étape d'un chantier en quatre phases. Il s'agit d'une section d'environ 500 mètres, dont la pose succède au premier tronçon installé avec succès le 2 octobre.
Durant toute l'opération, qui aura lieu de 6 à 12 heures ce mardi 14 octobre, il sera strictement interdit de naviguer avec des embarcations de toute sorte, de pratiquer des activités nautiques (plongée, va'a, pêche, voile, etc.) et de mouiller ou stationner des bateaux dans la zone réglementée du lagon de Punaauia, à savoir entre le parc Vairai et le parc Taapuna.
Ces restrictions sont susceptibles d'être ajustées selon les conditions météorologiques et l'état de la mer. D'autres phases de travaux nécessitant des fermetures sont programmées dans les prochaines semaines, dont les dates seront communiquées ultérieurement.
Menées par la société Vaitama, les opérations de tractage et d'installation du deuxième tronçon de la nouvelle conduite des eaux usées de Punaauia représentent la deuxième étape d'un chantier en quatre phases. Il s'agit d'une section d'environ 500 mètres, dont la pose succède au premier tronçon installé avec succès le 2 octobre.
Durant toute l'opération, qui aura lieu de 6 à 12 heures ce mardi 14 octobre, il sera strictement interdit de naviguer avec des embarcations de toute sorte, de pratiquer des activités nautiques (plongée, va'a, pêche, voile, etc.) et de mouiller ou stationner des bateaux dans la zone réglementée du lagon de Punaauia, à savoir entre le parc Vairai et le parc Taapuna.
Ces restrictions sont susceptibles d'être ajustées selon les conditions météorologiques et l'état de la mer. D'autres phases de travaux nécessitant des fermetures sont programmées dans les prochaines semaines, dont les dates seront communiquées ultérieurement.