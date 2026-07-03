

Punaauia au rythme de l'orange

Tahiti, le 11 juillet 2026 – Impossible de manquer le rendez-vous. Samedi matin, des centaines de personnes se sont massées autour de la mairie de Punaauia pour applaudir le traditionnel cortège de la Fête de l'orange. Derrière les policiers municipaux, les pompiers et les autres services communaux, les jeunes porteurs d'oranges ont montré que la relève était déjà là, avant que plusieurs dizaines d'associations ne défilent à leur tour sous les regards de Miss Heiva et de plusieurs personnalités institutionnelles. Sport, culture, environnement, solidarité ou prévention : le cortège a aussi mis à l'honneur la diversité du monde associatif, dans une ambiance aussi festive que familiale. Tour en images.





















Rédigé par Stéphanie Delorme le Samedi 11 Juillet 2026 à 12:10 | Lu 232 fois



