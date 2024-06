Publication des nouveaux horaires des Écoles en Polynésie française

Tahiti le 21 juin 2024. Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a publié ce vendredi les nouveaux horaires pour toutes les écoles publiques du premier degré du territoire, applicables dès la rentrée scolaire d’août 2024.





Cette initiative vise à améliorer la qualité de l’enseignement et à optimiser le bien-être des élèves ainsi que des enseignants tout en tenant compte des spécificités culturelles et géographiques de la Polynésie française.

L’objectif principal de cette révision est d’adopter une approche plus équilibrée et holistique de l’éducation, en assurant un temps suffisant pour l’apprentissage tout en permettant aux élèves de bénéficier de pauses adéquates pour leur repos et leur épanouissement personnel.

Impacts positifs attendus

• Amélioration de la concentration et de la rétention des connaissances : En structurant mieux la journée scolaire, les élèves pourront aborder chaque matière avec une attention renouvelée.

• Réduction de la fatigue : Des pauses plus longues permettant aux élèves de se reposer et de se ressourcer, réduisant ainsi la fatigue et le stress.

• Encouragement à des activités périscolaires : Les nouveaux horaires offrent des créneaux supplémentaires pour les activités sportives, culturelles et artistiques, contribuant ainsi au développement global des élèves.