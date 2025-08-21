

Protocole signé à la flottille administrative

Tahiti le 6 septembre 2025 - Un protocole d’accord a été signé à la flottille administrative. Les heures supplémentaires de 2024 et 2025 seront enfin payées ainsi que les différentiels liés à la titularisation ou au surclassement de certains salariés.



Un protocole d’accord a été signé vendredi en fin d’après-midi entre le Pays, la confédération Otahi et le syndicat des gens de la mer (SGM) à la flottille administrative, qui était entrée en grève le 28 août. Il est d’ailleurs rappelé en préambule de ce protocole d’accord que des discussions ont eu lieu le mercredi 27 août et le jeudi 4 septembre.



Le ministre des Grands travaux et de l’Équipement, Jordy Chan, a précisé qu’un projet de protocole d’accord avait été proposé dès le lendemain de la première rencontre, mais “on n’a pas eu de sollicitations formelles sur le projet qu’on leur avait envoyé, jusqu’à hier (jeudi, NDLR)”.



Une réunion a donc eu lieu jeudi, qui a été concluante puisqu’“on est tombés d’accord sur la suite à donner sur les six points parmi les sept revendications que les représentants syndicaux avaient”. Selon Jordy Chan, ces ‘aito de la flottille souhaitaient avoir des “éclaircissements pour deux marins. On a donc tenu une réunion technique ce matin (vendredi, NDLR) pour éclaircir ces points et on leur a donné les clarifications nécessaires”.

“On peut retourner travailler” Le président du syndicat des gens de mer, Sylvain Kohumoetini, assure que les négociations se sont “bien passées, on est tous tombés d’accord et on est contents”. Pour eux, l’important était surtout le paiement des heures supplémentaires ainsi que le différentiel de salaire pour les marins qui assurent des fonctions relevant d’une catégorie supérieure. Ce qu’ils ont obtenu.



Le ministre de l’Équipement Jordy Chan et la ministre de la Fonction publique Vannina Crolas “ont tout accepté (…) on peut retourner travailler”, confie d’ailleurs Tehiarii Laurent. Les heures supplémentaires non payées datent de deux ans. “Ils nous ont assuré que les heures supplémentaires vont être payées au mois de septembre pour les mois de février, avril et décembre. Et en octobre le reste de l’année 2024 et 2025.”



Tous espèrent que le Pays respecte cette fois-ci le protocole d’accord, contrairement à celui signé en mars dernier suite auquel rien n’a été mis en œuvre.



La grève, qui aura duré une semaine, aura entraîné quelques perturbations. Le ministre Jordy Chan explique que le Pays a dû “se réorganiser pour assurer la desserte de Maupiti pour les hydrocarbures”. Il précise également que la direction des affaires maritimes “a travaillé d’arrache-pied pour s’arranger avec les armateurs, notamment le Apetahi Express et le Vaearai pour permettre de ravitailler l’île afin qu’il n’y ait pas de pénurie”. Des désagréments pour lesquels les grévistes ont présenté leurs excuses, “mais on ne pouvait pas faire autrement pour que notre situation soit améliorée”, assure Tehiarii Laurent.



Mardi, le Tahiti Nui VIII prendra la mer direction les Gambier “pour ramener tous les déchets et envoyer aussi du matériel nécessaire pour les travaux” et le Tahiti Nui partira le samedi 13 septembre pour Makatea.



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Dimanche 7 Septembre 2025 à 15:30 | Lu 1034 fois



