Promotion sur la solution de paiement en ligne PayZen

Tahiti, le 13 avril 2020 - L’Océanienne de services bancaires (OSB) offre un mois d’abonnement à PayZen et les frais d’installation de son service de paiement en ligne de base aux entreprises depuis le 30 mars dernier.



Dans le contexte actuel de crise sanitaire, l’économie est touchée de plein fouet et la distanciation sociale s’impose. Depuis le début du mois, l’Océanienne de services bancaires (OSB) a mis en place une offre promotionnelle pour inciter les entreprises en activité à souscrire à son service de paiement en ligne sécurisé PayZen.



"Avec notre solution de paiement sans aucun contact Payzen by OSB et cette offre promotionnelle, notre société s’inscrit dans une démarche volontaire de soutien aux entreprises locales afin de préserver le tissu économique du fenua", explique Marie-José Brard, la directrice adjointe de l’OSB.



L’entreprise spécialisée dans la monétique propose depuis 2015 cette solution de paiement en ligne, en Polynésie française. Le service est aujourd’hui éprouvé par plus de 300 professionnels, entreprises, commerçants et administrations du fenua. Avec près de 25 000 paiements par mois, pour un chiffre d’affaires de plus d’un milliard, PayZen leur permet ainsi, quels que soient leurs secteurs d’activité, de vendre leurs produits et services et d’encaisser en quelques secondes à distance et en temps réel des factures 24 heures sur 24.



Depuis 2014, OSB est la seule société polynésienne certifiée PCI-DSS (normes de sécurité établies par les réseaux cartes Visa, Mastercard, American Express, JCB et DFS), et ce produit est conçu pour garantir à la fois la sécurité de l’acheteur comme celle du vendeur tout en offrant une expérience utilisateur confortable, intuitive et performante.



"Nous proposons aujourd'hui la version mobile de notre solution Easy Pay by OSB avec laquelle les paiements peuvent être initiés depuis un smartphone par l’envoi d’un SMS ou d’un mail au client", détaille aussi Marie-José Brard : "Le vendeur n'a besoin que d'un smartphone avec internet. Il saisit le montant de la vente et le numéro de mobile du client ou son adresse mail. L'acheteur reçoit un SMS ou un email qui lui permet de payer avec sa carte bancaire VISA, Mastercard, AMEX, JCB ou la carte privative locale. Toutes les cartes de paiement locales ou non sont acceptées."