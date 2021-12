Projet de 42 pilotis à l'hôtel Kia Ora de Rangiroa

Rangiroa, le 28 décembre 2021 – Le groupe Wane, propriétaire de l'hôtel Kia Ora de Rangiroa, prévoit d'importants travaux de rénovation et d'extension de l'établissement avec notamment la construction de 42 bungalows sur pilotis dans le lagon. Au terme du projet, l'hôtel compterait un total de 78 unités contre 60 actuellement. L'étude d'impact sur l'environnement est disponible pour consultation publique jusqu'au 20 janvier.



L'hôtel Kia Ora Resort & Spa à Rangiroa devrait faire l'objet d'un important plan de rénovation. Le projet, qui est porté par son propriétaire Louis Wane, “s'inscrit dans le cadre du développement économique de l'archipel des Tuamotu” comme on peut le lire dans la présentation faite par l'hôtel. Une rénovation envisagée “afin d'offrir de meilleurs services à une clientèle très demandeuse.”



Selon le code de l'environnement polynésien, en raison du nombre d'unités d'hébergement sur le domaine public maritime et de la superficie des constructions, une étude d’impact sur l’environnement (EIE) est obligatoire. Ces documents sont consultables à la mairie de Rangiroa jusqu'au 20 janvier. Des registres sont ouverts afin de recevoir les avis de la population sur le projet.

Actuellement, l'établissement 4 étoiles compte 60 unités (dont 10 bungalows sur pilotis dans le lagon, 25 sur la plage et 25 dans le jardin) un restaurant, une piscine, un bar sur l’eau et une salle de gym. Les travaux comprendront dans un premier temps la démolition de plusieurs structures existantes, le démontage du ponton et des bungalows sur pilotis et l'abattage de plantations. Ensuite, la construction de nouveaux bungalows, la rénovation des bâtiments collectifs, la pose de deux nouveaux pontons avec de nouveaux bungalows sur pilotis, un restaurant et une piscine sur le lagon. Un reprofilage de la plage est également prévu.



53 nouveaux bungalows, 78 au total



Au total, ce sont 53 nouvelles unités qui seront créées, réparties ainsi : 40 bungalows et 2 suites familiales sur l’eau ; 5 bungalows, 4 suites et 2 suites familiales sur la plage. Les 25 bungalows dans le jardin seront rénovés, chacun disposera de sa piscine privative. Au terme du chantier qui s'étend sur 9 000 m2, l'hôtel disposera d'un total de 78 clés.



Les travaux prévoient “d'améliorer également les équipements et systèmes de viabilisation du site” avec la construction d'une station d'épuration afin de récolter les eaux usées produites par l'hôtel. Un nouveau système de gestion des déchets est également prévu avec la mise en place d'un écodigesteur ou de composteurs, de bacs de tri sélectif ainsi que des contenants spécifiques aux déchets dangereux. Enfin, l'hôtel, qui est actuellement connecté au réseau électrique communal, prévoit la construction d'une centrale photovoltaïque intégrée à l'aménagement de l'établissement, avec également des panneaux solaires présents sur les pontons sur pilotis.



Rédigé par Matuah et Julie Barnac le Mardi 28 Décembre 2021 à 16:37 | Lu 808 fois