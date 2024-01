Production hydroélectrique record en décembre

Tahiti, le 8 janvier 2024 - Nouveau record pour la filiale d'EDT-Engie, Marama Nui. Après une année déjà exceptionnelle en 2022, les chiffres de production d'hydroélectricité ont explosé les compteurs en décembre 2023.



Marama Nui a battu un nouveau record de production hydroélectrique à la fin de l'année dernière. Un mois de décembre de tous les records, souligne la filiale d'EDT-Engie en charge de la production hydroélectrique puisque “les records journalier, hebdomadaire et mensuel ont été battus en décembre” : plus d'un GWh le 13 décembre, 7,2 GWh la semaine du 4 décembre et donc plus de 27 GWh pour le mois de décembre. L'énergie produite a ainsi permis d'éviter l'importation de 6 millions de litres de gasoil équivalent à 200 camions citernes !



Des chiffres à mettre au crédit d'une combinaison de plusieurs facteurs. D'abord, une météo favorable avec une pluviométrie élevée sans crues dévastatrices dans les vallées équipées. Ensuite, une excellente disponibilité des ouvrages hydroélectriques et du réseau de transport TEP complété par un placement d'énergie optimal grâce à la mise en service, depuis septembre 2022, de Putu Uira, ce générateur virtuel qui sécurise le réseau électrique et qui permet d'écouler beaucoup plus d'hydroélectricité la nuit et les week-ends.



Putu Uira, le générateur... d'économies



Il permet aussi davantage de souplesse dans le fonctionnement de la centrale de la Punaruu en améliorant la complémentarité entre le thermique et les énergies renouvelables. En effet, ce générateur favorise le mix énergétique et est capable de fournir immédiatement de l'énergie pendant 20 minutes, laissant ainsi le temps de démarrer un groupe de la centrale en toute maîtrise de la situation. Plus besoin de maintenir ainsi un groupe thermique en fonction “secours”, ce qui permet des économies notables, souligne Marama Nui, qui évoque le chiffre de 3 000 tonnes de carburant consommé en moins sur une année.



Notons que l'énergie hydroélectrique représente environ 40% de la production globale à Tahiti et que la production hydroélectrique a représenté 63% de l'énergie consommée sur Tahiti en décembre dernier. L'année 2023 reste néanmoins “normale” en raison des “six premiers mois de sécheresse”, explique encore Marama Nui.



Pour rappel, on compte 18 centrales hydroélectriques sur Tahiti qui sont réparties dans cinq vallées : Vaite, Vaihiria, Fa'atauti'a, Tita'aviri et, la plus importante, Papeno’o, qui assure à elle toute seule 61% de la production hydroélectrique de Tahiti. Avec ses 91 km2, elle présente le plus grand bassin versant de l'île, 370 mètres de chute brute valorisée par trois centrales, cinq barrages et huit turbines.



Les Marquises aussi disposent de six aménagements hydroélectriques sur les îles de Nuku Hiva et de Hiva Oa qui représentent 25% de la production totale de ces deux îles et qui permettent d'alimenter 1 200 foyers en moyenne.