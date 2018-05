Problèmes de santé mentale : quelles solutions ?

L’association SOS Suicide organise, en partenariat avec le ministère et la Direction de la Santé ainsi que le CHPF, une journée de santé mentale ce vendredi 11 mai au Taaone. Cette journée a pour but de faire le point sur le plan de santé mentale de Polynésie française et des programmes de prévention du suicide.Des personnalités importantes seront présentes. Le professeur Bruno Falissard, pédopsychiatre et directeur du Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations à Paris et le Professeur Pierre Thomas, Psychiatre au CHRU de Lille et directeur adjoint du laboratoire de Sciences cognitives et affectives), le Dr Didier Delahaye, Psychiatre Chef de Clinique au CHRU de Bordeaux et Patricia Speelman, Directrice du Centre de Prévention du Suicide de Los Angeles, seront présents.Cette journée de santé mentale, ouverte au grand public, débutera à 8h15 dans l'amphithéâtre.La matinée de vendredi sera consacrée au plan de santé mentale. Le professeur Bruno Falissard évoquera l'avenir de la psychiatrie pour enfant dans le monde avant que la direction de la santé en Polynésie française présente le projet de plan de santé mentale.> Lire aussi Un plan de santé mentale avant la fin de l'année Le rôle joué par l'association SOS Suicide sera ensuite rappelé. L'après-midi, des interventions sur le "suicide et les troubles mentaux chez quelques illustres personnages, les soins psychologiques à distance et la religion et la prévention du suicide" seront évoqués.Trois heures seront ensuite consacrées à la prévention du suicide, de 14 à 17 heures. Patricia Speelman présentera le fonctionnement et l'évolution du centre e prévention du suicide Los Angeles. Le professeur Pierre Thomas évoquera ensuite la question des suicides en prison et le plan de prévention du suicide en France.Le docteur Didier Delhaye clôturera cette séquence avec une intervention sur le dépistage des dépressions et leur prise en charge selon les nouvelles recommandations, "un axe majeur de prévention du suicide". De 16h15 à 17 heures, une table ronde ouverte au grand public se tiendra sur le thème "améliorer la formation et la recherche médicale en Polynésie française". Les questions suivantes seront ainsi abordées : "La création d'un CHU est-elle possible en Polynésie française ? Que peut apporter la recherche en épidémiologie à la formation, aux soins et à la prévention en santé mentale dans le contexte polynésien et dans les Outre Mers français ?"