Prix littéraire jeunesse Natireva : vous avez jusqu'au 31 août

TAHITI, le 20 juillet 2023 - Six ouvrages ont été sélectionnés pour la troisième édition de Natireva, le prix littéraire jeunesse. Ils sont considérés comme représentatifs de la richesse et de la qualité des productions océaniennes. Cette initiative est destinée aux classes de cycle 2 du public, du privé ainsi qu’aux structures spécialisées. Les inscriptions sont à déposer avant le 31 août.



Le prix littéraire jeunesse est organisé pour la troisième année par le Centre de Lecture/médiathèque (Clem) de la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE), en partenariat avec l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI), la maison d’édition Api Tahiti et l’Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (Inspe). Il est ouvert aux élèves du cycle 2 ainsi qu’à ceux des établissements spécialisés.



Il vise plusieurs objectifs. Il entend participer à la lutte contre l’illettrisme, promouvoir et valoriser la lecture comme source de plaisir, d’échanges et de rencontres. Son intention est d’impliquer les élèves dans une démarche de lecture argumentée afin de favoriser le développement d’un esprit critique. Il souhaite créer une dynamique de lecture à l’échelle du territoire en favorisant le partenariat entre les écoles, les collèges et les professionnels du livre (auteurs, illustrateurs, éditeurs). Porté par les enseignants et les professionnels du monde de l’édition, il suscite les échanges et les pratiques pédagogiques collaboratives liés aux compétences de lecture, de communication et d’argumentation.



Chaque enseignant est libre de mener différentes actions qu’il jugera opportunes en fonction de sa classe. Les livres sélectionnés – ils sont 6 (voir aussi en encadré) – sont étudiés en classe. L ’étude des ouvrages peut donner lieu à la réalisation de productions diverses : dramaturgie, productions artistiques, danses, chants, poèmes, exposés, productions numériques (présentations de diaporamas, books traders, productions sonores, vidéos, podcasts, pitchs...). Chaque élève participant au Prix Natireva est invité à voter pour son livre préféré. Les résultats sont ensuite envoyés au Clem qui publiera le palmarès.



Déroulé



Les inscriptions des classes de cycle 2 ont commencé, elles sont toujours possibles et ce jusqu’au 31 août. L’achat des ouvrages est pris en charge par les établissements. Les participants bénéficient de tarifs préférentiels. L’inscription sera validée par la commande d’au moins une sélection d’ouvrages. Ces derniers seront envoyés dans les établissements en septembre-octobre.



La phase de lecture est prévue jusqu’en mars prochain avec une date limite pour les votes fixée au 28 mars 2024. Une grande rencontre est annoncée pour la remise des prix le 30 avril prochain, à la DGEE.



Diversité et qualité



Un comité de lecture a sélectionné six ouvrages de littérature jeunesse océanienne en s’appuyant sur différents critères que sont : la diversité des genres, la qualité de l’écriture et les messages et valeurs véhiculés. Il a retenu :



“Au Loup !” de jenny Pradines, illustré par Leia Chang Soi et paru en 2017 chez Au Vent des îles.

“Les Savates de l’homme heureux” d’Annelise Heurtier, illustré par Mariona Cabassa, paru en 2021 chez Au Vent des îles.

“Le Long chemin de Vatiti” de Virginie Prat, illustré par Laurent Cardon et paru en 2022 aux éditions des Mers Australes.

“Vana, le petit oursin de Moorea” de Jenny Pradines, illustré par Laurent Cardon et paru en 2021 aux éditions des Mers Australes.

“Moorea, mon île cœur” de Maïre Vallaux-Bodereau, traduit en anglaise par Melissa King Gigax et en reo Tahiti par Maitere Clisson, paru en 2019 chez ‘Ura éditions.

“La joie : Te ’oa’oa” de Sara Tiare Aline, illustré par Mme Marie et paru en 2021 chez ‘Api Tahiti.



En 2022, c’est le livre “Légendes de Polynésie” coécrit par Rosalie Cruchet et Michèle de Chazeaux, illustré par Anthony Cier Foc et paru aux éditions des Mers Australes qui a remporté le prix.



Pratique



Informations et inscription auprès du Centre de Lecture/Médiathèque (CLEM) : [email protected]

Jeudi 20 Juillet 2023