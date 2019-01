Prix, cotisations… : ce qui a changé au 1er janvier

Les produits sucrés davantage taxés en juillet

Le gouvernement a décidé de taxer les produits en fonction de leur teneur en sucre et d’étendre la liste des produits taxables. En d’autres termes, plus un produit sera sucré, plus il sera taxé. Ces changements de tarifs seront applicables au 1er juillet.

Les recettes supplémentaires seront dédiées au financement des actions de prévention menées par le ministère de la santé.



La réforme des retraites appliquée au second semestre

Le Conseil d’Etat doit prochainement examiner les recours déposés par la CSIP, O oe to oe Rima et le Syndicat de la fonction publique. Fin décembre, nos confrères de Radio 1 ont révélé que le rapporteur public s’apprête à demander le rejet des trois recours et donc la validation de la réforme qui portera l’âge de départ à la retraite à taux plein à 62 ans et la durée de cotisation à 38 annuités. Si cette juridiction suit le rapporteur public, la réforme des retraites sera promulguée et pourra entrer en application à compter du second semestre 2019.