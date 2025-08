Prisons: 84.951 détenus au 1er juillet, nouveau record

Paris, France | AFP | vendredi 31/07/2025 - Le nombre de détenus dans les prisons françaises était de 84.951 au 1er juillet 2025, un chiffre supérieur à celui enregistré au 1er juin et qui constituait déjà un niveau inégalé, selon des données publiées par le ministère de la Justice.



Les prisons françaises comptaient seulement 62.509 places opérationnelles au 1er juillet, soit une densité carcérale globale de 135,9% qui dépassait même les 200% dans 29 établissements ou quartiers pénitentiaires et 150% dans 68 autres.



En un an, les prisons françaises comptent 6.442 détenus de plus.



La densité carcérale atteint 167% en maison d'arrêt, où sont incarcérés les détenus en attente de jugement, donc présumés innocents, et ceux condamnés à de courtes peines.



Le seuil des 80.000 détenus a été franchi pour la première fois au 1er novembre 2024 (80.130). Il n'a cessé depuis de grimper sauf au 1er janvier où l'on avait enregistré un léger tassement (80.669 détenus contre 80.792 au 1er décembre), pas inhabituel à cette période de l'année.



Parmi les personnes incarcérées au 1er juillet, 22.822 sont des prévenus, en détention dans l'attente de leur jugement définitif.



Au total, 103.499 personnes étaient placées sous écrou au début du mois, un nombre qui ne cesse aussi d'augmenter.



Parmi elles, on compte 18.548 personnes non détenues faisant l'objet d'un placement sous bracelet électronique ou d'un placement à l'extérieur.



En plus du problème récurrent de surpopulation, les prisons françaises souffrent de la vétusté de leurs bâtiments, notamment lors des périodes de fortes chaleurs.



La France figure parmi les mauvais élèves en Europe en terme de surpopulation carcérale, en troisième position derrière la Slovénie et Chypre, selon une étude publiée en juillet 2025 par le Conseil de l'Europe.