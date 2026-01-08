

Prises de bec municipales

Tahiti, le 22 janvier 2026 - Un échange d’amabilités se déroule depuis mercredi sur la toile entre certaines listes, comme celle portée par Édouard Fritch, Amui tatou no Pirae, et des partis politiques à l’instar de celui de Nicole Sanquer et Nuihau Laurey, A Here ia Porinetia, au sujet des représentants sur les listes aux prochaines municipales.





En cause, la présence de candidats sur des listes issus des rangs de certains partis, sans avoir reçu la bénédiction de leur parti pour y afficher le logo et revendiquer l’affiliation. Une présence qui sème la confusion dans les tractations et les alliances en vue des prochaines élections. “Conformément à la ligne votée à l’unanimité, seules les listes officiellement investies par les instances compétentes du parti sont habilitées à se prévaloir du nom, du logo et du soutien de A Here ia Porinetia”, a rappelé le parti sur les réseaux sociaux. “La présidence constate que, dans plusieurs communes, des membres ou responsables du parti ont choisi, en dehors de tout cadre statutaire, de soutenir ou d’intégrer des listes concurrentes, tout en se revendiquant Ahip. C’est le cas à Pirae, Paea, Papeete, Hitia’a o te Ra et Moorea.”



Dans son communiqué, Ahip poursuit : “La présidence tient à préciser avec la plus grande clarté que ces initiatives n’engagent en aucune manière A Here ia Porinetia. Elles constituent un manque de respect vis-à-vis des décisions prises collégialement et démocratiquement au sein des fédérations et du parti” et “elles sont le résultat de décisions personnelles de certains membres”.



Amui tatou no Pirae a aussi répondu à cette mise au point du parti de Nicole Sanquer. “Certains de nos adversaires ont choisi la polémique, les critiques, les contre-vérités, les procès d’intention ou un bouc émissaire à leurs propres gourmandises. Critiquer, ce n’est pas proposer un programme”, commente le mouvement municipal. “Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, quels que soient leur parcours, leur sensibilité ou leur engagement politique. Notre équipe, colistiers ou militants, rassemble des femmes et des hommes engagés, venant de plusieurs horizons”. Et le mouvement d’énumérer le Tapura Huiraatira, le Amuitahiraa o te Nunaa Maohi, A Here ia Porinetia et Ia ora te Nunaa.



La campagne semble déjà lancée et les prises de position du Tavini, sous l’impulsion d’Oscar Temaru, de soutenir des candidats parachutés (Pirae) ou non membres de ses propres rangs (Papeete), vont aussi ouvrir la boîte à critiques.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 22 Janvier 2026 à 15:52 | Lu 1383 fois



