Prise de contacts et premiers dossiers pour le haut-commissaire

Tahiti, le 26 septembre 2022 - Le haut-commissaire Éric Spitz a officiellement pris ses fonctions lundi matin lors d'une cérémonie organisée à Papeete, profitant de l'occasion pour évoquer quelques-uns des premiers dossiers intéressant en priorité les rapports entre l'État et la Polynésie : Transition énergétique notamment, nucléaire évidemment.



Dépôt de gerbe au monument aux morts, honneurs militaires et salutations officielles aux autorités civiles et militaires… La cérémonie officielle de prise de fonction du nouveau haut-commissaire, Éric Spitz, a été organisée lundi matin avenue Pouvana'a a Oopa à Papeete. Le haut fonctionnaire a ensuite prononcé un premier discours à la résidence du haut-commissaire, préalable à une prise de contact avec ses –nombreux– interlocuteurs du Pays et de l'État au fenua.



“Aimer pour comprendre, comprendre pour agir.” Éric Spitz a entamé son discours avec cette devise du préfet créole guyanais, Félix Éboué, qu'il a souligné faire sienne à chaque entrée en poste depuis son arrivée dans la préfectorale. “Je vais sauter une étape, j’aime déjà ce territoire je n’ai pas besoin d’y rester plusieurs semaines pour le savoir”, a embrayé le nouveau haut-commissaire, en référence à sa précédente affectation au poste de secrétaire général du haut-commissariat entre 2008 et 2010. “Car il est le fruit d’une culture unique, d’une identité forte, d’une civilisation ancienne et d’une très belle langue. J’aime ce territoire car il existe entre lui et la France des liens uniques difficiles à définir, ce que Baudelaire appelait 'les mystérieuses correspondances'.”



Comme lors de son arrivée à l'aéroport, vendredi dernier, Éric Spitz a répété vouloir “aller à la rencontre” des Polynésiens “pour être sûr de comprendre au-delà de mes souvenirs et des notes que j’ai lues pour préparer mon arrivée”. Autre confirmation, le temps de “l'action”, s'il n'est “pas le moment d'en parler dans le détail”, sera principalement consacré à décliner les engagements du Président de la République annoncés en juillet 2021 pour la Polynésie. Des engagements dans les domaines “de la sécurité, de la santé, de l’insertion, de la solidarité de l’État, de la transition énergétique ou du nucléaire”, a notamment listé Éric Spitz.



Transition écologique



Exprimant “tout le plaisir” qu'il éprouve à “retrouver de nombreux élus que je connaissais déjà” et à travailler avec le président du Pays, Édouard Fritch, et celui de l'assemblée, Gaston Tong Sang, le haut-commissaire s'est tout de même attaché à préciser certains des dossiers en instance. Premier évoqué, celui de la transition écologique avec le Fonds Macron de 7 milliards de Fcfp attendu avant la fin de l'année. Mais aussi l'accompagnement de la stratégie de l'innovation du Pays qui doit bientôt passer à l'assemblée, le soutien à la candidature des îles Marquises à l'Unesco, sa visite “déjà programmée” au RSMA de Hao, non sans oublier “cette part d'ombre de notre Histoire” qu'est le dossier du nucléaire.



Éric Spitz avait déjà évoqué de lui-même à son arrivée à l'aéroport le sujet du remboursement à la CPS des frais engagés pour les maladies radio-induites, il a une nouvelle fois abordé ce sujet sans faux pas. Soulignant à dessein qu'il ne s'agissait pas de “tourner la page”, l'expression ayant soulevé par le passé quelques réactions courroucées lorsqu'elle avait été prononcée par des représentants de l'État. Enfin, pour être exhaustif sur les sujets abordés par le nouveau représentant de l'État, Éric Spitz a encore cité la “préoccupation majeure” des violences intrafamiliales, le logement ou encore pêle-mêle les obligations du Code général des collectivités territoriales pour les communes polynésiennes en matière d'eau, d'assainissement et de gestion des déchets.



“Les défis qui nous attendent sont de taille, mais lorsque je vois le chemin déjà parcouru, je ne doute pas de votre capacité, de notre capacité collective, à les relever”, a souhaité encourager le haut-commissaire, citant cette fois-ci pour conclure Saint-Exupéry. “Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible”.





Rédigé par Antoine Samoyeau le Lundi 26 Septembre 2022 à 19:59 | Lu 303 fois