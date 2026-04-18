

Présidentielle: à Reims, Édouard Philippe se projette lentement mais sûrement vers la campagne

Tahiti le 10 mai 2026. "Un an, c'est à la fois très court et très long". Devant les cadres d'Horizons réunis dimanche à Reims, Édouard Philippe a esquissé les contours de son dispositif de campagne présidentielle et de la "recomposition politique" nécessaire à ses yeux pour une victoire de la droite et du centre.



Chez Horizons, la campagne se fait dans le feutré. Critiqué pour son peu d'empressement à entrer activement dans la course quand, côté Renaissance, Gabriel Attal s'active tous azimuts, le parti d’Édouard Philippe a tenu dimanche au Centre des Congrès de Reims une réunion de cadres à son image: enthousiaste mais polie, déterminée mais sans grande effusion.



Dans un discours d'environ une heure, l'ancien Premier ministre a donné quelques indications sur l'organisation et le planning des prochaines semaines, jusqu'au premier grand meeting le 5 juillet à l'Adidas Arena à Paris.



Il a aussi donné quelques contours de son futur programme, sans en dévoiler le détail, et délivré quelques piques, notamment contre le Rassemblement national et La France insoumise.



"Nous basculons dans une autre séquence qui nécessitera une autre organisation", a expliqué le maire du Havre. D'où la désignation d'une "direction collégiale" de campagne formée par l'eurodéputé et ami de trente ans, Gilles Boyer, du secrétaire général du parti et maire d'Angers, Christophe Béchu, et de l'ancienne ministre et ancienne députée Renaissance Marie Guévenoux, autrefois responsable des jeunes à l'UMP sous Alain Juppé.



Christophe Béchu est "un élu local qui a tenu à peu près tous les postes de la politique" et "qui a beaucoup d'expérience". Marie Guévenoux "est une très, très bonne organisatrice". Et Gilles Boyer "a l'expérience des campagnes" et est "évidemment très proche de moi", a résumé le candidat auprès de l'AFP.



La feuille de route prend également forme: le 25 juin, le parti va tenir 1.000 réunions d'appartement simultanées. La présidente des Jeunes Horizons Marine Cazard va lancer "une campagne de consultation des jeunes Français". La vice-présidente Christelle Morançais va mener "une grande consultation des chefs d'entreprises et des fédérations professionnelles", un public de choix pour Horizons, afin d'"identifier les complexités" et préparer "une ordonnance de suppression" de normes.



Édouard Philippe consultera les partenaires sociaux "à partir de septembre" et le programme sera progressivement dévoilé "après l'été". Point trop vite cependant, car les Français "ne sont pas encore" dans la présidentielle.



Quelques grandes lignes ont néanmoins été distillées à Reims: soutien "massif" à la "politique de l'offre", engagement "massif" pour "garantir le rétablissement de l'ordre", des "changements radicaux en matière de justice", un programme "massif" pour l'école, pour le système de santé... sans s'attarder sur le sujet des retraites.



Des priorités qui commanderont de "choisir": "nous ne devons pas promettre aux Français de régler tous les problèmes". Mais "si nous nous attaquons franchement aux quatre ou cinq grands blocages sur lesquels nous butons depuis des décennies, on peut très vite remettre notre pays sur la bonne voie", a-t-il lancé .



Il a aussi évoqué la stratégie: "créer un nouvel espace politique" pour recueillir, après la présidentielle, une majorité à l'Assemblée nationale. Une perspective dont il s'est dit "convaincu", tant "chacun a pu constater le désastre que constitue l'absence de majorité et l'immobilisme atterrant qui en résulte".



Et de citer l'UMP, dont il fut le premier directeur général, en référence au rassemblement de la droite et du centre. "Je sais d'où je viens et je ne vais pas m'en excuser. De la même façon, je ne vais pas m'excuser d'avoir été le premier Premier ministre d'Emmanuel Macron", a-t-il dit, "fier" d'avoir été "le seul Premier ministre de ces dix dernières années à avoir réduit en même temps le chômage, les impôts et les déficits".



"Un an, c'est à la fois très court et très long". "Ce qui explique peut-être pourquoi certains sont pressés", a-t-il ironisé, alors que Gabriel Attal s'active avant sa probable déclaration de candidature.



Il a aussi brocardé les idées "dangereuses" de LFI et dénoncé les "deux" RN: celui "qui fait les yeux doux au CAC 40" et le "canal historique", qui "promet beaucoup sans rien financer". "Un peu le nouveau +en-même temps+", a-t-il raillé.

Rédigé par AFP le Dimanche 10 Mai 2026 à 10:01 | Lu 204 fois





