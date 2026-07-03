

Présidentielle: Le Pen démarre sa campagne largement en tête (sondages)

Paris le 8 juillet 2026. Marine Le Pen démarre largement en tête sa campagne de la présidentielle, avec une avance allant jusqu'à 17 points son rival Édouard Philippe, après sa décision de se lancer dans la course à l'Elysée malgré sa condamanation par la justice, indiquent deux sondages diffusés mercredi.





La dirigeante du RN gagne 4 points par rapport à la mi-juin pour se situer à 36% d'intentions de vote au premier tour, indique un sondage Ifop pour LCI et Le Figaro réalisé auprès de d'un échantillon de 984 personnes qui donne une photographie de l'opinion dans les heures qui ont suivi l'annonce de sa candidature.



Dans le cas où Édouard Philippe (Horizons) porterait les couleurs du bloc central à la présidentielle, il se situerait à 17 points derrière elle (19%), suivi par Jean-Luc Mélenchon (15%). Les autres candidats ne parviennent pas à dépasser la barre des 10% dans ce sondage dont la marge d'erreur oscille entre 1,4 et 3,1 points.



Si Gabriel Attal (Renaissance) est le candidat du bloc central, Marine Le Pen accentuerait son avance à 21 points, avec 36% d'opinions favorables contre 15% pour l'ex-Premier ministre qui serait au coude à coude avec Jean-Luc-Mélenchon.



Arriverait ensuite Raphaël Glucksmann (Place publique) à 12% et Bruno Retailleau (10%).



Le sondage Toluna Harris Interactive pour M6 et RTL confirme le bond de 3 à 4 points de Marine Le Pen après sa décision de se lancer dans la course et la situe également loin devant avec 34 à 36% des intentions de vote.



Édouard Philippe se situe en seconde position avec 20%, tandis que Gabriel Attal se situerait à 16% s'il était le candidat du bloc central, précise ce sondage réalisé auprès d'un échantillon de 1.592 personnes avec une marge d'erreur de 1 à 2,3 points.



Jean-Luc Mélenchon est mesuré à 16%, un score qui lui permettrait d'accéder au second tour si Édouard Philippe et Gabriel Attal maintenaient tous deux leur candidature.



Selon les deux sondages, Marine le Pen s'imposerait dans tous les cas de figure au second tour, mais Toluna Harris ne lui accorde qu'un court avantage face à Édouard Philippe (51% contre 49%) alors que l'Ifop mesure un score moins serré (54% contre 46%).

Enquête Ifop menée auprès d’un échantillon de 984 personnes inscrites sur les listes électorales représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 7 au 8 juillet 2026, après la déclaration de candidature de Marine Le Pen au 20H de TF1.



Enquête Toluna Harris Interactive réalisée en ligne du 7 au 8 juillet 2026. Échantillon de 1 592 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas.

Rédigé par AFP le Mercredi 8 Juillet 2026 à 10:49 | Lu 79 fois





