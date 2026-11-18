

Présidentielle 2027, A fano ti'a veut des engagements, pas des promesses

Tahiti, le 18 novembre 2026 – De Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, en passant par Édouard Philippe et Raphaël Glucksmann, A fano ti'a veut connaître les intentions des prétendants à l'Élysée pour la Polynésie. Le parti de Moetai Brotherson a adressé mardi un questionnaire de 42 questions à douze personnalités politiques. Au menu, autonomie, indépendance, nucléaire, vie chère ou encore santé. Les réponses seront rendues publiques.





Quel candidat A fano ti'a soutiendra-t-il à la présidentielle de 2027 ? Interrogé lundi en conférence de presse sur les ambitions de son jeune parti, Moetai Brotherson n'a pas livré de nom. Mais il avait déjà préparé son coup : “On va adresser ce soir, bon on va pas écrire à tout le monde mais à ceux qui sont les plus pertinents, un courrier à chacun avec 42 questions très précises sur les engagements qu'ils sont prêts à prendre pour la Polynésie.”



Chose annoncée, chose faite. Mardi, le parti a transmis à la presse son questionnaire, adressé à douze personnalités, de Marine Le Pen à François Ruffin, en passant par Bruno Retailleau, Gabriel Attal, Marine Tondelier ou encore Dominique de Villepin. La liste sera complétée une fois les candidatures officiellement validées.



L'objectif affiché n'est “ni d'attribuer une note ni d'établir un classement”, mais de permettre aux électeurs polynésiens de connaître les positions des candidats. Et A fano ti'a ne veut pas se contenter de déclarations d'intention : pour chaque mesure proposée, il réclame un calendrier, un fondement juridique et, si nécessaire, un financement.



L'indépendance et le nucléaire en bonne place



Les premières questions donnent le ton. Évolution du statut d'autonomie, dialogue avec l'ONU, autodétermination, pleine souveraineté ou libre association avec la France : A fano ti'a entend sonder les candidats sur toutes les options institutionnelles. Il leur demande notamment s'ils accepteraient de négocier un accord de transition si les Polynésiens choisissaient l'indépendance.



Le nucléaire occupe également une place importante, avec une question explicite sur une éventuelle demande officielle de pardon de l'État français pour les 193 essais réalisés en Polynésie. Le parti interroge aussi les présidentiables sur la rétrocession de Moruroa et Fangataufa, la lutte contre l'ice, le financement des dessertes interinsulaires, la protection de l'emploi local ou encore la création d'un CHU. Sans oublier une demande très concrète : augmenter d'au moins 10 % la contribution de l'État au Fonds intercommunal de péréquation.



A fano ti'a avance ses pions



La dernière question invite chaque candidat à annoncer les trois décisions prioritaires qu'il prendrait pour la Polynésie au cours des deux premières années de son mandat. Les réponses seront publiées intégralement, promet A fano ti'a, qui signalera également les absences de réponse.



En attendant, A fano ti'a poursuit sa propre construction. Interrogé lundi sur la tenue du congrès du parti, Moetai Brotherson a confirmé qu'il se déroulerait en février. Et les prochaines échéances électorales sont déjà dans les tuyaux : “Nous sommes en train de préparer nos candidats pour les législatives et on commence déjà à structurer nos fédérations dans les communes.” Après une tentative avortée de présenter une candidate aux sénatoriales, le mouvement entend donc poursuivre son implantation. “Nous menons notre petit bonhomme de chemin”, a résumé son président.



Rédigé par Stéphanie Delorme le Mercredi 18 Novembre 2026 à 10:24 | Lu 495 fois



