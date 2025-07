Près de Paris, les derniers pigeons militaires d'Europe s'envolent toujours

Paris, France | AFP | vendredi 11/07/2025 - "Ce pigeon-ci, c'est le 193.529, un pigeon de 2017, le premier pigeon que j'ai badgé" : dans la forteresse du Mont-Valérien, à Suresnes (ouest de Paris), se trouve le dernier colombier militaire d'Europe, jadis utilisé par l'armée pour transmettre des messages.



"C'est un pigeon voyageur, un pigeon qui aurait pu servir à transmettre des messages pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale", explique le maréchal des logis Sylvain à l'AFP, tout en tentant de maintenir l'oiseau qui s'agite entre ses mains.



"C'est maintenant un pigeon de concours", précise le militaire du 8e régiment de transmissions, qui n'a pas le droit de révéler son nom de famille : les pigeons voyageurs hébergés dans la forteresse militaire n'ont plus aucune "fonction de messager".



Les progrès technologiques ont eu raison de leur rôle de messagers de l'armée française, capables de revenir vers le colombier où ils ont été entraînés grâce à leur GPS naturel et à leurs sens aiguisés.



Naviguant entre la dizaine de volières qui abritent l'ensemble des pigeons — pigeons de vitesse, pigeons voyageurs... — de la forteresse du Mont-Valérien surplombant Paris, le maréchal des logis, la quarantaine et lui-même petit-fils de colombophile — nom donné aux dresseurs de pigeons voyageurs — s'active pour vérifier la santé de chaque volatile, nettoyer leurs abris, les nourrir et les soigner en cas de besoin.



- Exploit historique -



Le sous-officier s'occupe notamment de près de 200 pigeons voyageurs, qui servent aux concours de colombophilie, aux lâchers lors de cérémonies ou encore aux présentations lors de visites des lieux.



Si le recours aux pigeons voyageurs remonte à l'Antiquité, c'est surtout dans les années 1870 que l'armée française en fait officiellement un outil de communication, avec la création d'un "service de colombophilie aux armées" pendant la guerre franco-prussienne et l'utilisation des pigeongrammes, ces photographies microfilmées destinées à être transportées par pigeon voyageur.



S'ensuit alors une utilisation accrue des pigeons voyageurs durant les deux conflits mondiaux en tant que "relais", lorsque "les moyens modernes atteignaient leurs limites, que les bombardements avaient arraché des fils de téléphone" ou "empêchaient d'utiliser les moyens optiques", raconte le maréchal des logis Sylvain.



Bien que moyens secondaires, les pigeons voyageurs ont parfois réalisé des exploits notables, à l'instar de Gustav, "le premier pigeon qui a transmis un message des plages du Débarquement le 6 juin 1944".



Fraîchement débarqué en Normandie d'un navire anglais, alors que toutes les communications radio sont coupées, le pigeon voyageur repart en Grande-Bretagne, message à la patte, ce qui lui vaudra d'être récompensé de la médaille Dickin, une décoration militaire animalière.



- Cages de Faraday -



La colombophilie militaire française s'éteint progressivement, les derniers recours aux pigeons voyageurs datant de la guerre d'Algérie, jusqu'à prendre officiellement fin en 1961, lorsque le général De Gaulle ordonne la dissolution du dernier colombier militaire opérationnel de France.



L'armée considérant que "les moyens techniques de l'époque étaient suffisants", les pigeons ont perdu leur fonction militaire, tout en continuant à être formés à la transmission de messages durant quelques années, par crainte d'une "attaque par impulsion électromagnétique qui aurait détruit les moyens de communication électroniques de l'armée française", précise le maréchal des logis Sylvain.



"Officiellement, je n'ai aucun ordre selon lequel les pigeons doivent être formés à la transmission de messages" car "il n'y a aucun risque de black-out national", l'ensemble des communications étant protégées par des cages de Faraday, bloquant les champs électromagnétiques.



Le maintien du savoir-faire du colombier est avant tout un hommage "pour la représentation de l'armée", que ce soit à travers les visites du musée, les concours de colombophilie ou lors des cérémonies militaires.