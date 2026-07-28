

Près d’une demie-tonne de paka détruite par les douanes à Huahine

Tahiti le 27 août 2026. Près d'une demie-tonne de paka ont été détruits sur l'île de Huahine.



Pendant plusieurs jours au cours de la fin du mois d’août, les agents de la brigade des douanes de Papeete ont été projetés sur l’île de Huahine dans le cadre d’une mission de recherche de produits stupéfiants.



Pendant ces journées de contrôle, menés à l’intérieur de l’île, dans des zones montagneuses et difficiles d’accès, les agents ont découvert plusieurs plantations sauvages de cannabis.



Ces recherches ont permis de mettre au jour, sur plusieurs zones distinctes, d’importantes plantations représentant au total : 794 plants de cannabis et 208 boutures, soit un poids total de 513 kg.



Avec l’accord du parquet, l’ensemble des stupéfiants découverts a été détruit sur place.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 27 Août 2026 à 11:07 | Lu 337 fois



