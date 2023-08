Premiers matchs pour Gillian Osmont en Coupe Davis

Tahiti le 31 juillet 2023 - Le n°1 du tennis tahitien, Gillian Osmont, a disputé ses premiers matchs de Coupe Davis avec l’équipe Pacific Oceania de mercredi à samedi à Colombo au Sri Lanka au titre de la 3e division de l’épreuve zone Asie-Pacifique. Finaliste du tournoi, Pacific Oceania est promu en 2e division, Gillian Osmont ayant joué deux matchs dans le tournoi pour une victoire et une défaite. Le Tahitien avait été retenu par la fédération océanienne au mois de février lors d’une rencontre contre la Barbade mais il n’avait pas joué.



L’équipe Pacific Oceania, qui compte parmi ses membres le n°1 du tennis tahitien, Gillian Osmont, participait de mercredi à samedi à Colombo au Sri Lanka à la Coupe Davis zone Asie-Pacifique au titre de la 3e division. Le tennis tahitien avait déjà été représenté en Coupe Davis au sein de la sélection Pacific Oceania par Heve Kelley entre 2016 et 2018. Soulignons en outre que Patrice Cotti occupait le poste d’entraîneur-capitaine entre 2016 et 2018 de la sélection océanienne de Fed Cup, l’équivalent de la Coupe Davis chez les hommes et que la Tahitienne Mayka Zima avait participé à des campagnes de Fed Cup.



L’intégration de Gillian Osmont dans la sélection océanienne ne constituait donc pas une première pour le tennis local, ni même pour lui-même puisqu’il avait fait le déplacement à Bridgetown au mois de février pour participer au premier tour de la 2e division contre la Barbade. Mais alors n°3 de la sélection océanienne, le jeune Tahitien de 20 ans n’avait pas joué et son équipe avait été battue 3-2 et reléguée en 3e division. Mais si Gillian Osmont avait encore le statut de n°3 à Colombo derrière Colin Sinclair, représentant des Mariannes du Nord, et le Ni-Vanuatu Clément Mainguy, le Tongien Matavao Fanguna étant pour sa part aligné en double par Aymeric Mara, le capitaine de la sélection océanienne originaire du Vanuatu, Gillian Osmont a participé activement au parcours de son équipe sur les courts en terre battue de l’Association sri-lankaise de tennis. Il a en effet disputé le premier match de l’équipe océanienne au sein du groupe B face au Cambodge et mis ses partenaires en confiance en décrochant le premier point du match. Le Tahitien s’est sèchement imposé (6-0, 6-2) contre le Cambodgien Ponlog Khleang, son équipe remportant la rencontre 2-1.



Un sérieux candidat pour les Jeux du Pacifique



Le niveau des joueurs jordaniens et malaisiens étant a priori plus élevé dans les deux rencontres suivantes, Colin Sinclair et Clément Mainguy y étaient titularisés en simple. Pacific Oceania s’imposait (2-1) contre la Jordanie puis s’inclinait (2-1) contre la Malaisie. L’équipe de Gillian Osmont terminait toutefois première de sa poule et gagnait son billet pour la 2e division, les deux finalistes du tournoi étant en effet promus à l’étage supérieur pour participer aux éliminatoires du Groupe mondial II en 2024.



Les Océaniens étaient opposés en finale samedi à l’Iran, vainqueur du groupe A devant le Vietnam, l’Arabie Saoudite et le Sri Lanka. La pression étant moindre pour l’équipe océanienne dans la mesure où elle avait obtenu l’essentiel avec son accession en 2e division, son capitaine Aymeric Mara décidait d’aligner Gillian Osmont dans le premier match de simple de la finale. Le Tahitien s’inclinait relativement lourdement (6-2, 6-2) contre le n°1 iranien Hamidreza Nadaf, un joueur expérimenté (31 ans) qui a un solide vécu en Coupe Davis et qui a participé à des tournois internationaux de bons niveaux en Europe, en Afrique et en Asie. L’Iran s’imposait 2-0, le double n’étant pas nécessaire.



Gillian Osmont, qui s’est lancé en 2021 sur le circuit international où il participe à des tournois professionnels, acquiert peu à peu de l’expérience à haut niveau et son passage par Colombo s’inscrit dans sa courbe de progression. La sélection masculine pour les Jeux du Pacifique des îles Salomon sera connue d’ici quelques semaines, les tournois de présélection s’enchaînant actuellement. Gillian Osmont est bien sûr un sérieux candidat potentiel à la sélection et s’il confirme qu’il sera disponible pour les Jeux et que sa présence en sélection est entérinée, il sera un atout important pour le sélectionneur Patrice Cotti à Honiara.