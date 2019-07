Premières esquisses d’un code de l’énergie plus vert

PAPEETE, le 8 juillet 2019. Les représentants à l’assemblée ont validé ce lundi la création du code de l’énergie. La collectivité confirme sa volonté d’atteindre à l’horizon 2030 une production électrique à 75% d’origine renouvelable. Le texte prévoit de donner le rôle de « véritable chef d’orchestre du réseau électrique » à la société d’économie mixte Transport d’énergie électrique en Polynésie (TEP). Mais ce n’est qu’une « première étape ».



Le texte adopté ce lundi à l’assemblée par 49 voix pour face à huit contre (groupe Tavini) est un document fondateur pour la politique énergétique. Il regroupe et harmonise les textes actuellement en vigueur, pour certains depuis plus de 40 ans, et met en évidence la nécessité d’évoluer vers les énergies renouvelables. « Il s’agit de substituer un corpus renouvelé et cohérent à l’actuel maquis de textes dispersés et obsolètes qui s’est essentiellement constitué au fil du temps et des nécessités en relation avec un opérateur historique », a souligné la rapporteure Joséphine Teakarotu, représentante Tapura Huira’atira.



Pas d’aides pour les énergies fossiles

Le nouveau code de l’énergie confirme les objectifs du plan de transition énergétique de la Polynésie française : 50% d’énergie renouvelable en 2020, et 75% en 2030. Pour y parvenir, « toute nouvelle installation recourant aux énergies fossiles » sera interdite sauf si le « recours à une installation productrice d’énergie renouvelable est impossible dans des conditions économiques ou techniques soutenables ».

Ainsi, le Pays n’attribuera plus d’aide financière pour les installations de production d’énergie électrique recourant aux énergies fossiles.



Nouveau rôle central de la TEP

Avec le nouveau code de l’énergie, la société d’économie mixte Transport d’énergie électrique en Polynésie (TEP) jouera un rôle central. La TEP deviendra le « véritable chef d’orchestre du réseau électrique », souligne Joséphine Teakarotu. La TEP aura ainsi le rôle de « responsable d’équilibre ». Il devra veiller à « la stabilité du réseau électrique, en fréquence et en tension. Pour assurer sa fonction, il prend les décisions stratégiques concernant la gestion du réseau électrique au quotidien ». « Il s’agit là d’une clarification essentielle d’une fonction assurée aujourd’hui de fait par le concessionnaire de distribution », relève Joséphine Teakarotu.





« Une première étape »

La loi du Pays crée le code de l’énergie de la Polynésie française. Mais ce n’est qu’une « première étape » reconnaît Joséphine Teakarotu. Il fixe le contenu des deux premiers titres, relatifs aux principes généraux de la politique en matière énergétique et à l’organisation du secteur de l’énergie (II). Les parties concernant la production d’électricité, le transport et la distribution d’électricité, les dispositions fiscales, douanières et tarifaires en matière d’électricité et les produits pétroliers seront précisées ultérieurement. Des délibérations et des arrêtés pris en conseil des ministres compléteront également la partie réglementaire du code.



« Des notions importantes dans le texte mériteraient d’être éclaircies quant à leur contenu », a souligné Teura Iriti, représentante Tahoera’a Huira’atira avant d’ajouter : « Le plus gros reste à venir. Nous serons très vigilants. »





Une réglementation en vue pour l’aménagement, la construction et les transports

Le gouvernement prévoit une refonte des textes dans le secteur de l’aménagement et la construction et les transports. Il indique : « Pour le secteur de la construction, doit notamment être édictée une réglementation destinée à réduire la consommation d’énergie. Elle s’attachera notamment à mettre en place des seuils de performance énergétique et à susciter une évolution technologique et industrielle significative dans le domaine de la conception et de l’isolation des bâtiments. Dans le domaine des transports, il y a notamment lieu d’adopter une réglementation tendant à favoriser les transports publics et à généraliser les véhicules à faible consommation énergétique et à faible émission de gaz à effet de serre ».