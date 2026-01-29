

Première victoire pour Tahiti United

Tahiti, le 8 février 2026 - Après la défaite concédée face à Auckland, Tahiti United a su réagir lors de son dernier match de la deuxième étape disputée à Port Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée). Opposés aux Fidjiens du Bula FC, solides depuis le début de la compétition, les hommes de Sam Garcia ont arraché une victoire précieuse (1-0) au terme d’une rencontre intense.



Pour ce dernier rendez-vous de la deuxième étape de la Pro League OFC, Tahiti United abordait la rencontre avec l’objectif clair de se rattraper après la claque reçue face à Auckland. Face à eux, le Bula FC présentait un bilan impressionnant, avec une seule défaite depuis le début du tournoi.



Avec une formation légèrement remaniée, les coéquipiers de Teaonui “Filou” Tehau entament la partie en cherchant à mettre de la vitesse sur les côtés. Les intentions sont bonnes, mais la défense fidjienne impose immédiatement un défi physique important qui limite les initiatives tahitiennes. Les fautes se multiplient de part et d’autre, permettant notamment à Germain Athale de tenter sa chance sur coup franc, sans toutefois trouver la précision nécessaire.



Les Fidjiens obtiennent à leur tour une opportunité sur coup franc à environ 25 mètres dès la 15e minute. La rencontre est disputée, engagée, et aucune équipe ne parvient réellement à prendre l’ascendant.



La première véritable occasion franche intervient pour Tahiti United lorsque Teaonui Tehau, récupère un ballon aux abords de la surface. Sa frappe instantanée frôle le montant droit du gardien fidjien. Deux minutes plus tard, Haewegene se présente seul face au portier adverse, mais ce dernier réalise une intervention décisive.



À l’approche de la demi-heure de jeu, les occasions deviennent plus rares, les attaquants peinant à trouver des positions favorables. Bula FC se montre toutefois dangereux à la 36e minute sur une frappe de Gillion qui oblige Teave Teamotuaitau à une belle parade.



Dans les dix dernières minutes du premier acte, Tahiti United accentue la pression, notamment grâce à un une-deux entre le capitaine Tehau et le fidjien de l’équipe Waranaivalu qui ne donne finalement rien. Juste avant la pause, Teamotuaitau doit encore intervenir à deux reprises pour sauver les siens, comme sur cette tentative de Begg qui passe tout près de faire mouche. Les Fidjiens terminent mieux cette première période, confirmant leur capacité à se montrer dangereux.



Malgré tout, Tahiti United affiche une animation intéressante et une certaine consistance dans le jeu, laissant entrevoir des possibilités, même si la chaleur déjà pesante menace de jouer un rôle déterminant.



Teaonui Tehau libère Tahiti United dans une fin de match irrespirable



La reprise débute difficilement pour les Tahitiens lorsque le gardien, Teamotuaitau, reste au sol après un choc avec Krishna. Solide, le portier reprend finalement sa place et poursuit son match sérieux.



Au fil des minutes, Tahiti semble toutefois souffrir physiquement. Les entrées des jeunes Papaura et Taniel apportent un second souffle au collectif, alors que Bula FC se montre de plus en plus dangereux, notamment sur un centre de Krishna qui passe tout près d’être repris au point de penalty.



Malgré la fatigue, Tahiti United parvient à se projeter. Papaura réussit à se faufiler dans la surface et trouve Teaonui Tehau, dont la reprise est contrée in extremis par un défenseur.

Quelques minutes plus tard, sur un débordement de Haewegene, le numéro 6 Fidjien Nabenu tacle et commet une main au sol. Après consultation de la VAR, l’arbitre désigne le point de penalty. Teaonui Tehau en bon capitaine ne tremble pas et transforme l’occasion (1-0).



Ce but redonne de l’énergie aux Tahitiens, qui décident de conserver le ballon et d’investir davantage le camp adverse. Bula FC reste néanmoins menaçant, profitant d’un cafouillage dans la surface tahitienne qui aurait pu permettre une égalisation.



La fin de match devient particulièrement tendue. Des échauffourées éclatent et l’arbitre doit sortir plusieurs cartons pour calmer les esprits. Treize minutes de temps additionnel sont annoncées, durant lesquelles les Fidjiens poussent pour revenir au score.



Dans les dernières minutes, les vagues fidjiennes déferlent sur le but de Teamotuaitau, mais la défense tient bon. Tahiti United aurait même pu tuer le match, mais le capitaine Tehau manque son dernier duel face au gardien.



Après un temps additionnel interminable, ponctué d’une ultime vérification de la VAR pour une faute potentielle, le coup de sifflet final libère les Tahitiens. Cette victoire méritée récompense la progression constante de l’équipe depuis le début de la compétition.



“Il faudra du temps pour s’habituer”, a confié Sam Garcia l’entraineur à l’issue du premier match de cette League Pro. C’est chose faite et après cette rencontre, les joueurs de Tahiti United ont montré qu’ils étaient bien là et qu’ils commençaient à trouver leurs repères et à mieux s’intégrer dans cette Pro League OFC. De bon augure pour la suite.









Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 8 Février 2026 à 12:35 | Lu 154 fois



