

Première pour les FPKS Sprint Series

Tahiti, le 19 janvier 2026 - Samedi 24 janvier 2026, la Fédération polynésienne de kayak surfski organise ses premières FPKS Sprint Series. Une compétition innovante sur le Fenua qui se déroulera en trois étapes et qui permettra d’établir un premier état des lieux des athlètes susceptibles de représenter la discipline lors des prochaines échéances internationales. Ouvert à tous les licenciés, cet événement sera aussi l’occasion de faire découvrir un sport en plein essor dans le Pacifique.



Pour beaucoup de fédérations, l’année 2026 marque la dernière ligne droite avant les Jeux du Pacifique 2027, qui se dérouleront à Tahiti. Détections, entraînements et compétitions au plus près des exigences de ce grand événement : les acteurs du sport local se préparent à donner le meilleur d’eux-mêmes le jour J. Et la Fédération polynésienne de kayak surfski (FPKS) n’échappe pas à la règle.



Discipline présente aux Jeux du Pacifique depuis la dernière édition aux îles Salomon, le kayak surfski est en train de trouver sa place au pays du va’a. Complémentaire, la discipline a trouvé ses adeptes et s’est structurée autour d’une équipe dynamique menée par le cadre technique Hector Henot. Arrivé au Fenua l’année dernière, le champion a su mettre en place des idées innovantes qui ont permis à ce sport de grandir.



“C’est un sport qui n’est pas encore bien implanté dans la zone océanienne mais qui est en train de se développer. Il est présent aux Jeux du Pacifique depuis 2023 et l’organisation a mis en place un règlement pour que le maximum de pays puisse participer, comme le choix des kayaks, les Nelo 510. Ce sont des embarcations stables, solides, souvent utilisées pour l’initiation, et qui permettent donc aux différents pays de présenter plus facilement des athlètes. C’est un choix judicieux pour le développement de cette discipline, qui connaîtra une progression cohérente dans les années à venir”, explique Hector Henot.



C’est dans cette optique que la fédération lance ses FPKS Sprint Series, une compétition en trois étapes inspirée d’un concept inédit à Tahiti. “C’est un format qui vient des épreuves de sauvetage côtier, très prisées en Australie. C’est la première fois que l’on va le faire ici. On se rapproche petit à petit de ce que vont connaître les sélectionnés pour les prochains Oceania, qui se dérouleront fin juillet ici, mais aussi pour les Jeux du Pacifique”, précise le technicien.



Trois étapes se dérouleront d’ici le mois de juin, et la première aura lieu samedi au parc Vairai. Durant la journée, trois épreuves se succéderont : une course de 2 km, puis un sprint d’environ 300 mètres et une nouveauté, un relais par équipe.



“Ces trois formats de course ont plusieurs objectifs. Le premier, c’est de permettre à tous nos licenciés de participer. Ce sont des formats courts avec des kayaks stables et faciles à manœuvrer. Le second, c’est d’évaluer l’état de forme des rameurs. C’est pour cela que nous commençons par un 2 km, qui va nous amener à faire des groupes de niveau pour le sprint. Ensuite, chacun pourra se mesurer à sa juste valeur dans des courses équilibrées. La dernière épreuve est aussi une nouveauté : le relais en équipe se fera sur 150 mètres, en duel, et permettra de terminer la journée dans une ambiance festive.”



Un chemin de sélection bien établi



Mais l’un des principaux objectifs reste la détection des forts potentiels pour les prochaines échéances internationales. Et cette première étape des FPKS Sprint Series fait partie intégrante du processus de sélection.



“Ces trois étapes vont nous permettre d’identifier les potentiels sélectionnables. Pour cette première, c’est vraiment le début de la feuille de route que nous avons établie pour les Jeux du Pacifique 2027. Nous voulons voir où en sont nos athlètes, leur niveau en ce début d’année, qui s’entraîne bien, et progresser petit à petit vers la première échéance internationale qui nous attend : les Oceania”, explique le technicien.



Prévus du 27 au 30 juillet 2026, les Oceania se dérouleront à Tahiti, constituant un premier test avant le grand rendez-vous. “C’est vraiment intéressant de faire cette compétition chez nous. Cela va nous permettre de voir les six à huit rameurs que nous allons sélectionner sur une grosse compétition. C’est un groupe que nous allons conserver jusqu’aux Jeux et sur lequel nous allons accentuer le travail. Malheureusement, nous ne pourrons en engager que quatre (deux hommes et deux femmes), mais il reste d’autres échéances internationales avant les Jeux, donc rien n’est joué.”



Il reste encore du temps avant la grande fête du sport en Polynésie et, d’ici là, les licenciés de la FPKS pourront profiter de ces trois belles journées pour prendre du plaisir sur le lagon.





Rédigé par Manu Rodor le Lundi 19 Janvier 2026 à 13:28




