“Première pierre” posée pour le Village tahitien

Tahiti, le 9 mars 2023 – Les quatre groupements d'investisseurs retenus dans le cadre du projet du Village tahitien à Punaauia – Wane, Poe Ura, Moux et Beachcomber/City – ont signé, jeudi à la présidence, les promesses de bail de ce projet qui porte sur la construction de six lots hôteliers de 943 clés pour un montant total de 59,4 milliards de Fcfp.



La signature des promesses de bail du Village tahitien a eu lieu jeudi matin à la présidence en présence des quatre groupements d'investisseurs locaux retenus dans le cadre de ce projet au terme de six mois de procédure : Wane, Poe Ura, Moux et Beachcomber/City. À cette occasion, le ministre en charge des Grands travaux, René Temeharo, a salué un “moment exceptionnel” en affirmant que cette signature était la “première pierre” posée dans le cadre de ce “projet majeur dans le développement économique de notre fenua”. Un projet de complexe hôtelier qui porte sur 59,4 milliards de Fcfp d'investissements, pour la construction de 943 unités d’hébergement avec la création de 1800 emplois directs à la clé. “Plus de dix ans après les premières études et alors que ce projet a connu de nombreux épisodes, nous avons aujourd'hui trouvé un cadre propice. Les leçons tirées des échecs précédents ont permis de redéfinir l'envergure de ce projet afin qu'il soit compatible avec nos capacités d'investissement”, s’est félicité René Temeharo.



Lors de cette signature, le ministre des Grands travaux a souligné que ce projet était “important” pour la commune de Punaauia et que le Pays a tenu compte de ses observations avec des “dimensions revues”, des “hôtels ouverts sur leur environnement terrestre et maritime qui s'insèrent comme un pôle de développement cohérent”. Il a également rappelé que la population pourrait bénéficier d'un grand parc aménagé, d'un espace culturel, d'une marina et d'une plage publique. Le ministre a par ailleurs assuré que les travaux de viabilisation et de remblai du terrain, pris en charge par le Pays à hauteur de 10 milliards, avaient déjà commencé.



“Développement de Tahiti”



Avant de signer les promesses de bail, les différents investisseurs ont tour à tour pris la parole pour souligner leur volonté commune de voir ce projet aboutir. “Très heureux” de passer "cette grande étape", Yann Bailey (Beahcomber/City) s'est dit très “fier” de contribuer au “développement de l'île de Tahiti”. C'est ensuite Albert Moux (SASU Manarava) qui a pris la parole pour indiquer qu'il continuait à se “diversifier” bien qu'il ait déjà travaillé dans l'hôtellerie il y a de cela plusieurs années. Pour sa part, Nancy Wane a assuré qu'elle avait le soutien de ses parents et de sa sœur et que c'était un “honneur” d'avoir été retenue pour le projet.



Rappelons que le 14 février dernier, six projets avaient été retenus pour chaque mise en jeu. Sur le lot 1, Tahiti Beachcomber et le groupe City avec un projet de résidence hôtelière 5 étoiles de 183 clés pour un montant total de 15,6 milliards de Fcfp. Sur les lots 2 et 3, SASU Manarava (groupe Albert Moux) pour un projet de résidence hôtelière 4 étoilés de 164 clés et un projet de résidence hôtelière 4 étoiles de 157 clés pour un montant total de 20 milliards de Fcfp pour les deux projets. Pour le lot 4, c'est le groupe Louis Wane a été retenu avec un projet de résidence hôtelière 4 étoiles de 163 clés pour 8 milliards d'investissements. Le groupe Wane a aussi été retenu pour le lot 5 avec le projet de construction d'une résidence hôtelière de 158 clés pour un montant global de 12, 4 milliards de Fcfp ainsi qu'une galerie de 42 commerces. Le dernier lot avait été emporté par le groupe SAS Poe Ura (Banque Socerdo, Joël Allain, Éric Minardi, François Coudert et les consorts Fuller) avec un projet de résidence hôtelière 4 étoiles de 118 clés pour 3,3 milliards d'investissements.