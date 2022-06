Première édition du Service national universel au fenua

Tahiti, le 21 juin 2022 – Le 3 juillet sera lancée la première édition du Service national universel en Polynésie française. Quarante-huit jeunes Polynésiens, âgés de 15 à 17 ans, sont d’ores et déjà engagés dans cette “expérience unique”, qui s’étalera sur plusieurs mois, et vise à favoriser l’engagement citoyen autour du partage de valeurs républicaines.



Quarante-huit jeunes Polynésiens ont été sélectionnés pour intégrer la première promotion du Service national universel (SNU) en Polynésie française, qui sera lancé le 3 juillet. Ce dispositif national a pour objectif de mobiliser des jeunes de 15 à 17 ans volontaires autour de valeurs républicaines. Sélectionnés sur la base de critères de parité et de mixité sociale, ils sont représentatifs de la jeunesse polynésienne, selon un communiqué transmis mardi par le haut-commissariat.



Le SNU se décompose en trois étapes clés dont la première, le séjour de cohésion obligatoire, se déroulera du 3 au 15 juillet à Tahiti. Durant ces deux semaines en hébergement collectif, les jeunes volontaires seront amenés à réaliser des activités de cohésion “visant à transmettre les valeurs républicaines et de vie collective, de responsabilité et l’esprit de défense”. Formations, ateliers de sensibilisation, modules d’information, activités sportives, culturelles et ludiques sont au programme, ainsi que des rencontres avec des personnalités et des intervenants issus des milieux de la défense, de la sécurité, de l’éducation, de la culture, de la santé et du sport.



La deuxième étape du SNU consiste en une mission d’intérêt général obligatoire, à réaliser à partir d’octobre ou novembre dans un organisme d’accueil au fenua. Cette deuxième mission d’une durée de 84 heures doit “favoriser l’insertion des jeunes dans la société en développant la culture de l’engagement”.



Enfin, la troisième et dernière étape, facultative cette fois-ci, offre la possibilité de poursuivre son engagement volontaire en signant notamment un contrat de service civique d’une durée de 3 à 12 mois, indemnisé, au sein d’un organisme d’accueil.