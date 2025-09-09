

Premier vol pour 24 équidés

Tahiti, le 28 septembre 2025 - Samedi, l’aéroport de Tahiti-Faa’a a été le théâtre d’une opération logistique hors du commun avec l’arrivée d’un vol cargo affrété spécialement depuis la Nouvelle-Zélande, transportant 21 chevaux et trois poneys.



Une première pour la plateforme aéroportuaire de Tahiti-Faa’a, ces animaux étant habituellement acheminés par voie maritime.



À bord d’un Boeing 737 cargo, les équidés ont voyagé dans des caisses conçues pour leur confort et leur sécurité. Ils y étaient regroupés par trois.



Cette opération inédite a mobilisé une coordination étroite entre les différents acteurs de la plateforme aéroportuaire internationale de Faa’a, en collaboration avec la Fédération tahitienne d’équitation, tous engagés pour assurer un accueil optimal et sécurisé à ces passagers très particuliers.



Initialement prévu à 13h15, le vol cargo s'est posé à 14h30, marquant le début d'une opération de débarquement minutieuse et encadrée.

Dimanche 28 Septembre 2025




