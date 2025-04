Premier tournoi de petit bridge dans les écoles marquisiennes

Marquises le 31 mars 2025 - Depuis le début de l’année scolaire, toutes les écoles primaires publiques des Marquises pratiquent le petit bridge. Cette semaine, le 1er tournoi inter-Marquises a eu lieu en simultané dans les six îles. Cette initiative vise à développer chez les élèves des qualités telles que l’attention, l’observation et la stratégie de calcul, des compétences précieuses pour leur parcours scolaire et personnel.





Sous l’impulsion de l’inspectrice de l’éducation nationale en charge des Marquises, Aline Heitaa-Archier, et de l’inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de mathématiques Éric Sigward (aujourd’hui retraité), la pratique du petit bridge a été mise en place depuis le début de l’année scolaire dans toutes les écoles primaires publiques de l’archipel marquisien.



Cette semaine, avec le soutien des équipes pédagogiques, le premier tournoi de petit bridge inter-Marquises des classes de cycles 2, cycle 3 puis de 6e a été disputé en simultané dans toutes les écoles publiques de l’archipel.



Les élèves ont participé avec enthousiasme à cet événement inédit, d’autant plus que leurs parents étaient venus nombreux pour les encourager.



À l’occasion de ce 1er tournoi, les élèves des six îles marquisiennes ont pu mettre en pratique les compétences acquises tout au long de l’année, dans une ambiance à la fois compétitive et conviviale. L’événement a aussi permis de renforcer les liens entre les écoles de l’archipel, en contribuant au développement intellectuel et social des élèves, puis surtout en valorisant leurs progrès dans le domaine des mathématiques, notamment en matière de résolution de problèmes et de calcul. “En effet, notre volonté était d’aider nos élèves des Marquises à surmonter les difficultés qu’ils peuvent rencontrer en mathématiques au quotidien”, explique Aline Heitaa-Archier. “Et on ne peut que constater qu’en quelques mois, grâce au petit bridge, les enfants ont acquis des compétences de concentration, d’automatisme, d’analyse ou encore de raisonnement. Et tout cela dans la bonne humeur. Je crois qu’on peut dire que c’est une réussite. ”



L’engouement des élèves et le soutien des parents témoignent aussi du succès de cette initiative pédagogique.



De fait, l’expérience sera pérennisée et développée puisqu’Aline Heitaa-Archier et ses équipes envisagent de renouveler le tournoi inter-Marquises de petit bridge chaque année au mois de mars.



L’inspectrice envisage aussi de passer au niveau supérieur du jeu en mettant en place le mini-bridge (dernière étape avant de jouer au bridge) au cycle 3. Enfin, il est également question de traduire le vocabulaire de la stratégie du jeu en langue marquisienne. Un projet bien avancé puisqu’il est déjà effectif au CSP de Atuona, à Hiva Oa.



Ainsi, ce premier tournoi marque une étape importante dans l’intégration du petit bridge comme activité éducative et ludique au sein des établissements scolaires de l’archipel. Il ouvre la voie à de futures compétitions et à une collaboration accrue entre toutes les écoles des Marquises, pour le plus grand bénéfice des élèves.