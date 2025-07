Premier sacre à Teahupo’o pour Teiva Tetahio et Kiara Goold

Tahiti, le 14 juillet 2025 - Le week-end dernier, à Teahupo’o, s’est tenue la deuxième étape du championnat de Polynésie de Surf Open. Une édition unique qui marque l’apparition de la mythique vague du « bout de la route » au calendrier fédéral local. Et pour cette grande première, Teiva Tetahio et Kiara Goold ont dominé leur catégorie avec brio, s’imposant face aux ténors de la discipline. En bodyboard, Nicolas Capony monte également sur la première marche du Podium.



Le championnat de Polynésie de Surf Open a écrit une nouvelle page de son histoire, le week-end dernier, en organisant sa deuxième étape de saison sur la mythique vague de Teahupo’o. Réservée durant de longues années aux Trials et à la Tahiti Pro, la vague du bout de la route s’ouvre désormais aux riders locaux de tous les niveaux, qu’ils soient surfeurs ou bodyboardeurs. Une volonté assumée de la Fédération Tahitienne de Surf de pousser ses ‘aito à franchir un cap : « Nous voulions que nos surfeurs puissent s’exprimer davantage sur cette vague, qu’ils se la réapproprient » explique Max Wasna, président de la fédération Tahitienne de Surf. « D’habitude, durant la saison, nos surfeurs sont amenés à surfer Papara et Papenoo, qui sont tous deux des spots de plage. Il était important pour nous d’avoir au moins une étape de récif, pour qu’à la fin de l’année les champions couronnés soient légitimes. Les meilleurs surfeurs doivent être mis à l’épreuve dans les meilleures vagues possible. »



Teiva Tetahio, impérial à Teahupo’o



Un leitmotiv qui a su réunir les troupes. Sur le plan d’eau, Michel Bourez, Tikanui Smith, Mihimana Braye ou encore Eimeo Czermak ont tous répondu présent et ont assuré le show tout au long de la compétition. Un spectacle « world class » qui a fait son effet auprès d’un public venu en nombre dans la passe. Plus actif lors de ses séries et spectaculaire lors de la finale, c’est finalement Teiva Tetahio qui s’est imposé lors de cette deuxième étape du championnat. Le surfeur de Papara n’a pas tremblé face aux têtes d’affiche et a su tirer le meilleur des conditions aléatoires lors de la finale : « C’est incroyable, je suis super content » s’est confié Teiva Tetahio au micro de la Fédération Tahitienne de Surf. « Je ne m’y attendais pas. J’ai fait de mon mieux, j’ai donné le meilleur de moi même. Il me fallait un gros score, la vague est arrivée et j’ai tout donné. C’est passé, merci seigneur ! »



Les surfeuses à l’honneur



Également alignées lors de cette compétition, les ondines ont marqué les esprits. Teahupo’o étant une vague exigente, quelque soit la taille, les jeunes surfeuses ont fait preuve de courage et ont proposé un spectacle à la hauteur du rendez-vous. À l’exemple de la jeune Kelia Galina, 12 ans et locale du spot, qui s’est lancée sur les vagues les plus critiques de la compétition. Mais en finale, la maturité du surf de la jeune Kiara Goold a pris le dessus sur l’ensemble des finalistes. Plus radicale et pertinente dans son choix de vague, la jeune Kiara a montré qu’elle était encore un cran au dessus : « Ça s’est bien passé, j’ai été très active et du coup ça m’a aidé à avoir les scores » explique Kiara Goold, vainqueur de cette étape à Teahupo’o. « C’est toujours aussi stressant mais ça fait du bien de surfer à la maison dans des vagues incroyables. »



Du côté du Bodyboard, Nicolas Capony s’est montré intraitable lors de la finale en s’imposant avec un excellent total de 16,9 points sur 20. Le jeune bodyboardeur a livré une « master class », variant entre des airs très techniques et une science du tube irréprochable : « On a eu de belles conditions malgré le fait que ce soit petit. Y’a du soleil, les vagues sont clean. Ça fait du bien d’être de retour à Teahupo’o, pour le bodyboard, car la dernière compétition date de 2017. Je suis super content, y’avait du level. »



Lundi 14 Juillet 2025