

Premier round d’observation relevé pour les surfeurs du Fenua

Tahiti, le 6 septembre 2026 - Le premier week-end des championnats du monde juniors de surf s’est déroulé au Salvador. Sur nos douze représentants du Fenua, dix ont eu l’occasion de réaliser leur entame dans la compétition. Plusieurs d’entre eux ont brillamment obtenu leur qualification vers le deuxième tour tandis que quelques-uns comme Maunakea Hioe devront passer par les repêchages pour continuer l’aventure.



Le top départ des Mondiaux juniors de surf a été donné dès samedi sur les deux spots de compétition à Surf City (Salvador). Les cadettes (- 16 ans) et les juniors garçons (-18 ans) ont ouvert le bal respectivement à El Sunzal et La Bocana. Avec une montée de houle, les conditions de surf étaient au rendez-vous avec des vagues de 2 mètres où les meilleurs jeunes du monde ont pu s'exprimer.



Comme annoncé par l’entraîneur de la délégation tahitienne, Steven Pierson, les jeunes surfeuses du Fenua peuvent nourrir de grandes ambitions et obtenir des podiums. Car Takihei Ellacott et Raipoe Chapelier ont toutes les deux remporté leur première série avec un total de 9.33 et 9.73. Une bonne entrée en matière. Elles ont été imitées par Peio Charriaud qui a également décroché sa place au deuxième tour.



En revanche, cela ne passe pas pour Samuel Ozabal et le capitaine de l’équipe polynésienne Maunakea Hioe. Les deux juniors auront l’opportunité de se rattraper durant le round de repêchage.



Miliani Simon démarre en trombe Dimanche, cinq autres membres de l’équipe ont commencé la compétition. Miliani Simon a fait forte impression en survolant son groupe grâce à un total de 15.17, soit presque le plus gros score de toute sa catégorie.



Malheureusement, le reste de nos ‘aito n’a pas eu la même réussite. Liam Sham-Koua, Kavei Pierson et Mikilani Pinson ont échoué à la troisième position pour seulement quelques points. Kaela Maimone Zebrowski a, quant à elle, terminé quatrième de sa série.



Tauirai Henriou et Rirava Clarck sont encore dans les starting-blocks et devraient faire leur entrée dans le grand bain ce lundi.





Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 6 Septembre 2026 à 17:31 | Lu 345 fois



