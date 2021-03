Premier décés lié au Covid-19 à Wallis et Futuna

Mata'Utu, France | AFP | dimanche 20/03/2021 - L'archipel de Wallis et Futuna a enregistré son premier décès lié au Covid-19, après la mort samedi d'une octogénaire dans ce territoire où une campagne de vaccination massive de toute la population vient d'être lancée, a indiqué l'Administration supèrieure (préfecture).



La victime est une Futunienne âgée de 83 ans, qui avait été évacuée vers l'hôpital de Sia à Wallis pour d'autres pathologies du 5 au 10 mars. Elle a ensuite été testée positive au coronavirus le 15 mars et réhospitalisée samedi pour détresse respiratoire avant de succomber, a indiqué l'administration supèrieure.



Un médecin a indiqué à la télévision Wallis et Futuna La 1ère que le Covid-19 "n'était pas l'unique cause" du décès de cette octogénaire mais "que la maladie avait forcément un lien".



Ce premier décès est intervenu le jour du lancement dans l'archipel polynésien d'environ 11.500 habitants d'une campagne massive de vaccination de toute la population majeure, en raison d'une propagation rapide de l'épidémie depuis la détection le 6 mars dernier du premier cas. On compte désormais plus de 300 cas, en majeure partie sur l'île de Wallis.



D'importants renforts sanitaires dont 72 soignants, 18.000 doses de vaccin et plusieurs tonnes de frêt médical ont été envoyés de Métropole mais aussi de Nouvelle-Calédonie.



Un confinement "strict et contrôlé" de la population, en vigueur depuis le 9 mars pour deux semaines à Wallis et Futuna, a été prolongé jusqu'au 6 avril.