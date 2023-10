Premier championnat de lancer de savate à Mama'o

Tahiti, le 9 octobre 2023 - À l'occasion de son premier anniversaire, la société NiuPay organise, ce samedi 14 octobre au parc expo de Mama'o, en partenariat avec Air Moana et Tahitian Move, le premier championnat officiel du lancer de savate. Un événement unique en son genre qui promet une ambiance conviviale, empreinte de l'esprit local. L'inscription est gratuite et se fera directement sur le site de compétition dès 8 heures.



Elles font parties intégrantes du paysage polynésien, les savates investissent désormais le milieu sportif. L'idée fait sourire, certes, mais des savates qui volent, on connaît. Qui n'a pas déjà reçu les missiles de māmā 'ū ou pāpā 'ū en rentrant les pieds sales dans la maison ? Avec un peu de chance, il s'agissait davantage des frères et sœurs, ou des cousins. En tout cas une chose est sûre : l'aérodynamisme de la savate n'est plus à prouver. Et si ces souvenirs restent, la société NiuPay propose d'en créer de nouveaux, dans un contexte plus ludique, et donc plus heureux. En effet, à l'occasion de son premier anniversaire, l'organisme bancaire compte mettre en place le premier championnat officiel du lancer de savate en Polynésie française.



“Nous sommes fiers de célébrer notre premier anniversaire en organisant ce championnat de lancer de savate. C'est une occasion de réunir notre communauté dans un esprit de compétition conviviale et de célébration”, déclare Fabrice Luciano, directeur général de NiuPay Tahiti. “Nous espérons que cet événement deviendra une tradition annuelle, avec des éditions dans différentes îles et une grande finale réunissant les tous représentants sur Tahiti.”



Pour l'heure, la compétition attend une centaine de participants, homme et femme, âgés de plus de 18 ans, qui auront à leur disposition une zone d'entraînement pour se familiariser à la pratique de la discipline. Car, si en théorie le concept paraît très simple, il n'est pas dépourvu d'une certaine technique. Avec ou sans élan, la savate positionnée en bout de pied, le geste se veut vif et sec. Oubliez les coups de pied jambe tendue vers le ciel, il s'agit d'aller loin et dans une zone bien délimitée. Localement, un record fut établi à 32 mètres par le passé, tandis que le record du monde, homologué à Hourtin en Gironde en 2015, est de 39,56 mètres. Les lanceurs auront droit à seulement trois essais pour se départager et espérer gagner de nombreux prix, dont des billets d'avion ainsi que des lots d'une valeur de 400 000 francs. Des savates homologuées seront fournies spécialement pour l'occasion par le sponsor, pour assurer l'équité entre les participants. Une roue virtuelle sera également mise en place pour permettre aux participants, mais également aux spectateurs, de remporter de nombreux cadeaux. Toutefois, chaque joueur n'aura droit qu'à une chance.



Les participants sont attendus ce samedi matin 14 octobre, de 8 heures à 8h30, au parc expo de Mama'o, pour effectuer leur inscription. Dans la foulée, la compétition se tiendra de 8h30 à 12h30.