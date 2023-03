Premier bras de fer de la saison attendu au Marathon Polynésie la 1ère

Tahiti, le 13 mars 2023 - La 32e édition du Marathon Polynésie la 1ère lancera, samedi, la saison des grandes courses de V6. Aucun changement dans le tracé du parcours qui verra les équipages s'affronter sur le traditionnel aller-retour entre le parc Vairai et la plage de Temae (46 km). Shell Va'a, triple vainqueur en titre de la course, sera une nouvelle fois le grandissime favori ce week-end.



Si la saison de va'a est lancée depuis un peu plus de deux semaines, c'est le calendrier des grandes courses de V6 qui va s'ouvrir ce samedi avec le traditionnel Marathon Polynésie la 1ère. La course, imaginée au début des années 1990 par Rony Poutoru et quelques-uns de ses collègues de la station de Pamatai, fête cette année sa 32e édition. Et du côté de l'association Polynésie la 1ère, présidée par Aiata Tarahu, on ne change pas une formule qui marche maintenant depuis quelques années. Soit un parcours aller-retour entre le parc Vairai et la plage de Temae pour 46 km d'efforts en mer pour les équipages. Un parcours toujours découpé en deux étapes (l'aller et le retour) avec la possibilité pour les clubs d'effectuer des changements sur le tronçon Temae-Vairai.

Mais si l'on veut trouver de la nouveauté cette année sur le Marathon Polynésie la 1ère, il faut s'intéresser aux catégories les plus jeunes avec pour la première fois des parcours minimes (7 km) et cadets (14 km) qui seront proposés sur cette édition. “C'était une demande des clubs et cela permettra également de mettre en valeurs la relève du va'a”, a indiqué la présidente de l'association Polynésie la 1ère Va'a, Aiata Tarahu.



Air Tahiti et OPT pour refaire le coup de Bora Bora



Maintenant du côté des grands, si le Marathon Polynésie la 1ère est aussi populaire, c'est parce qu'il permet d'établir une première hiérarchie pour la toute nouvelle saison. Mais avec le peu de mouvement enregistré dans les grosses écuries au cours de la dernière période de mutation, les rapports de force restent sensiblement les mêmes.

Le triple vainqueur de la course, Shell Va'a, partira une nouvelle fois samedi avec l'étiquette de grandissime favori. Les jaunes de Fare Ute toujours emmenés par leur entraîneur/barreur, David Tepava, se présenteront avec un groupe de 12 rameurs d'un niveau toujours très homogènes. Et l'on sait par ailleurs que ce premier rendez-vous de la saison est également l'occasion pour David Tepava d'essayer différentes formations et combinaisons entre ses rameurs en vue des prochains rendez-vous de l'année. Rappelons également qu'aucun Shellien ne s'était aligné à la Taaroa Race, fin février. Le Marathon Polynésie la 1ère sera donc la première occasion de voir Narai Atger et ses camarades à l'action.



Derrière Shell Va'a, les mêmes écuries tenteront de contrecarrer la domination des jaunes qui règnent sans partage sur le monde du va'a depuis près de cinq ans. Parmi les outsiders on retrouve évidemment le Team Air Tahiti Va'a et le Team OPT. En octobre dernier lors de l'ultime étape de la Hawaiki Nui Va'a entre Taha'a et Bora Bora, à la faveur d'un meilleur choix de cap, les aviateurs et les postiers avaient contrarié les Shelliens en les reléguant à la troisième place. Un exploit qu'il faudra répéter ce samedi dans le chenal entre Tahiti et Moorea. D'un point de vue forme, les leaders du Team OPT, comme Tutearii Hoatua et Temoana Taputu, respectivement premier et deuxième de la Taaroa Race, ont démontré qu'ils étaient en pleine possession de leurs moyens physiques. Une bonne dynamique qu'il faudra maintenant confirmer avec leur équipe.



Quant au Team Air Tahiti Va'a, le “Sergent” Kyle Taraufau est toujours là de même que le talentueux pēperu, Hotuiterai Poroi. Prêté régulièrement au cours des dernières saisons à Air Tahiti, le double vainqueur du Te 'Aito juniors, Taputuura Delpuech, qui s'est définitivement engagé avec les aviateurs, sera un renfort de choix.



Et si l'on veut aller plus loin dans la liste des possibles outsiders et candidats au podium samedi, on peut citer Pirae Va'a, troisième de la dernière édition du Marathon, Hinaraurea, Manihi Va'a, Arue Va'a ou encore les équipages de Bora Bora comme Po Pora te Hoe Mamu. On sera fixé ce week-end avec le départ qui sera donné au parc Vairai à 7h15.