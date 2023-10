Premier appel à projets du fonds Pacifique 2024

Tahiti, le 9 octobre 2023 – Le secrétariat permanent dans le Pacifique du ministère de l'Europe et des affaires étrangères a lancé son appel à projets du fonds Pacifique pour l'année 2024. Acteurs institutionnels et interlocuteurs de la société civile sont invités à retirer leur dossier directement sur le site internet du haut-commissariat du 6 octobre au 22 novembre.



Le premier appel à projets du fonds de coopération économique, sociale et culturelle pour le Pacifique est lancé pour l'année 2024. Émis par le Secrétariat permanent dans le Pacifique (SPP) du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l'appel à projets invite les différents acteurs institutionnels et interlocuteurs de la société civile à télécharger leur dossier depuis le site internet du haut-commissariat, à compter du 6 octobre et jusqu'au 22 novembre.



Les projets éligibles à ces subventions doivent impérativement servir la coopération régionale entre les États océaniens, et contribuer à l'insertion régionale des collectivités françaises océaniennes (Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Polynésie française) au travers d'actions économiques, sociales et culturelles, dans la région. Une préférence sera donnée aux projets portés sur les thématiques telles que le réchauffement climatique, la protection de l'environnement ou encore la sécurité alimentaire, pour ne citer qu'eux.