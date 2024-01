Préavis de grève toujours en suspens à Gaz de Tahiti

Tahiti, le 17 janvier 2024 – Le préavis de grève chez Gaz de Tahiti, suspendu la semaine dernière, est toujours en suspens. Selon nos informations, les syndicats attendent la réception de documents relatifs à la convention collective de l'entreprise avant de fixer un calendrier de négociations et de définir une nouvelle date pour le déclenchement éventuel de la grève.



Les discussions entre la direction de Gaz de Tahiti et les organisations syndicales sont toujours en cours. Le préavis de grève, dont l'activation aurait dû avoir lieu vendredi dernier avant d'être suspendue au dernier moment, est actuellement en attente. Selon Etera Tainanuarii, délégué du personnel, les deux parties attendent des documents liés à la “convention collective”, l'un des points de revendications des syndicats, avec également, entre autres, des demandes d'embauches et de revalorisations salariales. “Nous attendons ces documents afin d'établir un calendrier de négociations et de fixer une nouvelle date pour le préavis de grève”, ajoute-t-il. Le délégué indique également que certains points de revendications ont déjà été discutés avec “plus ou moins” de réussite.



En ce qui concerne la grève des hydrocarbures, le conflit semble s'enliser, car aucun accord n'a été trouvé entre les syndicats et les sociétés concernées lors de leur dernière réunion, jeudi dernier.