Préavis de grève déposé à la Banque de Polynésie

Tahiti, le 19 mars 2025 - Un préavis de grève a été déposé ce mardi à la Banque de Polynésie par l’intersyndicale. Les salariés protestent contre un projet de restructuration impliquant le transfert de plusieurs directions fonctionnelles vers la Société Générale en Nouvelle-Calédonie, accompagné de suppressions de postes. Ils dénoncent une dégradation du service et une logique purement financière. Sans accord avec la direction, la grève débutera le 25 mars.



Un préavis de grève a été déposé ce mardi à la Banque de Polynésie par l'intersyndicale. En cause : un projet de restructuration imposé par la direction, visant à transférer une grande partie des directions fonctionnelles vers la Société Générale en Nouvelle-Calédonie. Une délocalisation jugée incompréhensible par les salariés, alors que la banque affiche des résultats positifs et que l’archipel voisin traverse une crise économique, sociale et politique majeure depuis mai 2024.



Ce plan s’accompagne de suppressions de postes et risque, selon l’intersyndicale, de dégrader encore la qualité du service, déjà affectée par des réductions d’effectifs et la mise en place chaotique d’un nouveau progiciel. Face à une logique purement financière, les employés dénoncent “leur ras le bol sur la logique toute financière qu’on leur impose depuis des années au détriment de leur santé, de leur pouvoir d’achat et aujourd’hui de leur avenir”. Sans avancée significative dans les négociations, la grève débutera le 25 mars, touchant agences et services internes, à Tahiti et dans les îles.