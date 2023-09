Préavis de grève chez le personnel de maintenance de Air Tahiti

Tahiti le 02 septembre 2023 - Le syndicat du personnel au sol de l’aéronautique de Air Tahiti a déposé un préavis de grève relative à « leurs conditions de travail, l’organisation et leur rémunération actuelle et à venir ». Il pointe même du doigt qu’il existe « un risque majeur pour la sécurité des vols »



Le personnel au sol de l’aéronautique de Air Tahiti n’en peut plus. Il tire la sonnette d’alarme quant à leurs heures de travail qui ont des répercussions sur leur santé mais aussi sur leur travail. Tahiti Infos s'est procuré le préavis de grève qui a été déposé. Une réunion a eu lieu ce mercredi entre la direction et le syndicat et deux jours plus tard le préavis a été déposé.



Le syndicat a indiqué que ce préavis ne remet pas en cause leur "dévouement" concernant "le maintien de l'image et la prospérité" de la compagnie.



« Un risque majeur pour la sécurité des vols »



Le syndicat indique que les horaires de travail du personnel de maintenance de la compagnie ont des répercussions « sur la qualité » de leur travail ainsi que sur leur « santé physique et morale » ayant eu pour conséquence des accidents de travail. Aujourd’hui le syndicat considère que ces horaires « ne sont plus acceptés ni acceptables ».



Le syndicat du personnel au sol de l’aéronautique tire même la sonnette d’alarme car il considère que cet état de fait représente un « risque majeur lié à la sécurité des vols ». Il dénonce le fait que la compagnie ne prenne en compte que « la rentabilité » de l'entreprise au détriment de « la sécurité et la santé » du personnel.

Un personnel « exténué »

Dans leur préavis de grève le syndicat du personnel au sol de l’aéronautique explique que le personnel est en « sous effectif au vu de la charge de travail ». Il reconnaît que des « efforts » ont été « consentis » au niveau de leur rémunération mais que cela ne reste toujours pas « attractif » car le nombre d’avion et donc d’exploitation « ne cesse de croître ».



Le syndicat explique que le personnel multiplie les « manques et les erreurs » bien plus que d’habitude. Il demande à la direction de faire en sorte de garder « les talents au sein de l’entreprise », ou encore de recruter, ce qui permettra au personnel « d’avoir une meilleure qualité de vie au travail ».



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Samedi 2 Septembre 2023