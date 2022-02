Poutine ordonne à l'armée russe d'entrer dans les territoires séparatistes d'Ukraine

Moscou, Russie | AFP | lundi 21/02/2022 - Vladimir Poutine a ordonné lundi soir à l'armée russe de "maintenir la paix" dans les territoires séparatistes prorusses d'Ukraine, dont il a reconnu l'indépendance, avant de signer des accords d'entraide prévoyant la présence durable des forces russes.



Deux décrets du président russe demandent au ministère de la Défense que "les forces armées de la Russie (assument) les fonctions de maintien de la paix sur le territoire" des "républiques populaires" de Donetsk et Lougansk.



Ni le calendrier ni l'ampleur du déploiement n'ont été annoncés dans ces documents, qui tiennent chacun en une page et ont été publiés sur le site de la base de données russe des textes de droit.



La Russie a déployé depuis des semaines des dizaines de milliers de soldats aux frontières de l'Ukraine qui, selon l'Occident, sont prêt à envahir leur voisin.



La reconnaissance des indépendances des deux territoires ouvrait la voie à un déploiement militaire russe à leur demande.



M. Poutine a en outre signé des accords d'entraide avec ces deux entités séparatistes qui, avec le soutien de la Russie, combattent les forces armées ukrainiennes depuis huit ans.



Selon les textes publiés sur un site de la chambre basse du parlement russe, la Douma, ceux-ci prévoient que les parties vont assurer leur défense, partager des bases militaires et protéger leurs frontières en commun.



Les accords, d'une durée de 10 ans, créent "le fondement juridique pour la présence" dans ces territoires "des unités militaires russes nécessaires au maintien de la paix dans la région et d'assurer une sécurité durable des parties", selon une note explicative qui accompagne ces textes.



Ces documents "fixent les obligations des parties pour assurer une assistance mutuelle si l'une des parties est la cible d'une attaque" et ils "prévoient la protection en commun" des frontières.



Ces accords d'amitié et d'entraide doivent passer mardi devant le Parlement russe.