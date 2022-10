Pour ses 20 ans, un vent de jeunesse souffle sur le Fifo

Tahiti, le 6 octobre 2022 – Le Festival du film documentaire océanien fêtera ses 20 ans lors de la prochaine édition, qui se déroulera du 4 au 12 février 2023. À cette occasion, le Fifo propose un jury supplémentaire : le jury Jeunesse.



Le Festival du film documentaire océanien (Fifo) présentera, du 4 au 12 février 2023, sa 20e édition. Pour célébrer cet anniversaire, les organisateurs ont décidé de mettre en place, exceptionnellement, un jury supplémentaire : le jury Jeunesse. Celui-ci sera composé de jurés âgés de 20 ans en 2023. Tout comme le jury officiel, il débattra et évaluera les films en compétition qu'il aura visionnés. Un prix du jury Jeunesse sera décerné, en plus du grand prix Fifo-France télévisions, des prix spéciaux du Jury, du prix du public, du prix du meilleur court-métrage documentaire et du prix du meilleur court-métrage de fiction, lors de la soirée de remise des prix, le vendredi soir.



En créant ce jury, le Fifo souhaite “attribuer aux plus jeunes un rôle de participation à un grand événement social et culturel”. “C’est une manière d’encourager les jeunes à faire entendre leur voix et à prendre leur place dans leur société”, précise un communiqué. “Il s’agit donc de valoriser la jeunesse et de mettre en lumière leur engagement face aux problématiques océaniennes et culturelles.”

La com' confiée à des étudiants Un appel à candidatures pour faire partie de ce jury est lancé. Les candidats ont jusqu'au 16 octobre pour déposer un dossier, accompagné d'une lettre de motivation. Ils seront sélectionnés par le comité Fifo qui annoncera les résultats lors d'une conférence de presse, le 24 novembre. Les membres de ce jury seront conviés à tous les événements en marge du festival (conférences, rencontres, événements sociaux et de réseau professionnel, etc.) et devront potentiellement répondre à des interviews.



Toujours dans un souci d'impliquer la jeunesse, les organisateurs du Fifo ont confié la création et la promotion de ce jury exceptionnel aux élèves de BTS communication du lycée Diadème. Onze étudiants sont donc devenus prestataires de services de communication pour le festival. Un partenariat qui leur permettra d'acquérir de l'expérience mais qui sera aussi l'occasion de “cibler” un public jeune. La jeunesse est donc résolument au cœur de la 20e édition du Fifo.

Les critères pour être membre du jury

- Résider en Polynésie française depuis sa naissance ou à défaut depuis plusieurs années ;

- S’intéresser aux sociétés et aux cultures océaniennes, aux problématiques contemporaines qu’elles traversent, et en justifier de cet intérêt par une lettre ou une vidéo de motivation.



Pour présenter sa candidature, il faut s'inscrire en ligne via le formulaire suivant : https://forms.gle/i47zZGrAHWuFSfdj8 Chaque candidature doit être complétée par l'envoi d'une copie d'un passeport ou d'une carte d'identité et d'une lettre de motivation (format PDF) ou d'une vidéo justifiant ses motivations (format mp4). La taille maximale des pièces jointes est de 20 Mo. Les candidatures doivent être transmises par mail à l'adresse suivante : [email protected]

