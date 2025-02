Pour plus de parkings pour vélos et de voies cyclables dans Papeete

Tahiti, le 26 février 2025 - Jordy Chan, ministre des Grands Travaux, de l’Équipement, a récemment rencontré des élus de la commune de Papeete, accompagnés de leurs équipes techniques, afin de leur présenter les conclusions d’une étude sur le stationnement dans le centre-ville.



L’objectif de cette étude était d’évaluer l’impact de la réalisation des pistes cyclables et des voies réservées au transport collectif prévues par le ministre sur l’offre de stationnement, et d’établir un diagnostic plus général des besoins en stationnement au centre-ville.



Ses conclusions ont mis en exergue la nécessité de créer environ 220 espaces de stationnement pour vélos, équivalent en superficie à 22 places de parking voiture, dont les emplacements doivent être définis de manière stratégique et à proximité des principaux points d’intérêt afin d’encourager l’adoption de ce mode de déplacement durable. Ces équipements, combinées à la mise en œuvre de pistes cyclables, sont essentiels pour promouvoir l’utilisation du vélo dans la zone urbaine.



Par ailleurs, bien que l’aménagement des pistes cyclables et des voies réservées peuvent partiellement empiéter sur les places de parking existantes, l’étude a mis en évidence qu’une meilleure adaptation de l’offre globale de stationnement permettra de compenser ces pertes avec la mise en service des parkings nouvellement construits (terminal de croisière) et en cours de construction (parking silo).



L’étude a également préconisé un accroissement des espaces de stationnement dédiés aux deux-roues motorisés, afin d’accompagner l’augmentation des usagers de ce mode de transport, ainsi que ceux dédiés aux véhicules des personnes à mobilité réduite.



Un partenariat devra ainsi être trouvé entre le Pays, qui s’engage à aménager des pistes cyclables sur son réseau routier, et la commune de Papeete, compétente en matière de stationnement, afin que des places de parking pour vélos puissent s’insérer sur le réseau routier communal, dans l’objectif de développer une mobilité plus durable, pratique et économique pour tous.



