Pour la rentrée scolaire, des fournitures plus chères et plus tendance

Tahiti, le 1er août 2023 - Surligneurs, crayons et feutres couleur pastel, stylos à gomme ou encore stylos quatre couleurs sous toutes les variantes imaginables, les enfants ont leurs nouveaux accessoires préférés pour la rentrée des classes. Mais les fournitures scolaires ont un coût, ce qui peut pousser les parents à changer les habitudes.



“Oui, c'est cher, mais on n’a pas le choix, mes enfants doivent être équipés.” Vaina est mère de trois enfants. Devant les rayons du magasin Hyper U à Pirae, elle grimace. “Cette année, on va se contenter du minimum”, explique la jeune femme à ses enfants. Avec l'inflation, notamment sur le prix du papier, Vaina a quasiment dû doubler son budget pour les fournitures scolaires de ses enfants par rapport à l'année dernière. Pourtant, les marques continuent de proposer du matériel toujours plus tendance.



Les stylos à gomme plaisent



Sur l'avenue Prince Hinoi, le magasin iOburo, spécialisé en papeterie et fournitures de bureau, a encore une fois opté pour des couleurs pastel. Que ce soit pour les crayons de couleur, les feutres mais aussi les trousses ou même les stylos, le rose et le vert pâle ou encore le bleu ciel sont les stars des rayons. “J'aime bien, ça me fait penser à mes peintures”, indique une jeune écolière.



Miri est vendeuse dans ce magasin depuis quelques années. Selon elle, “les stylos à gomme FriXion” sont également à la mode. “Les enfants aiment bien, ils peuvent avoir un cahier propre avec et même tricher”, explique la vendeuse en rangeant la pile des cahiers. “Mais ce qui se vend le plus, c'est le stylo quatre couleurs.” En vente depuis longtemps, il existe aujourd'hui des nouveaux designs. Il faut compter 270 francs pour le stylo quatre couleurs classique bleu foncé contre 140 francs avant le Covid. Certaines variantes, comme le stylo quatre couleurs en velours ou celui brillant, dépassent les 1 000 francs.



“Je prends des stylos basiques”, indique Frida. La mère de trois enfants essaye de trouver le matériel avec le meilleur rapport qualité-prix, notamment pour une de ses filles qui va rentrer au collège. “Je choisis des stylos pas trop chers mais pas de mauvaise qualité non plus”, commente-t-elle.



Un rayon plus loin, Karina rouspète. "Avant, avec 5 000 francs, j'achetais toutes les fournitures. Aujourd'hui, je vais largement dépasser les 10 000 francs.” Son fils rentre en classe de cinquième. Pour cette année, comme de nombreux autres collégiens, il souhaite avoir un agenda dans l'univers des mangas. “On a vendu beaucoup d'agendas et de cahiers de vacances Dragon Ball Z”, confirme une caissière du magasin.



Récupérer des fournitures, un geste économique et écologique



Joé, 14 ans, entre quant à lui au lycée. Il préfère un agenda et un stylo quatre couleurs “basique”. De quoi ravir sa mère, Marie, qui l'accompagne : “D'habitude, on prend un pack du collège à 8 000 francs. Cette année, on a récupéré des affaires inutilisées.” Vanicia a procédé de la mème manière. “On a fait le tri ce matin pour ne pas reprendre ce qu'elle a déjà”, explique la jeune femme. “On rachète uniquement ce qui est nécessaire, on ne fait pas de folie.” Et c'est également profitable pour l'environnement.



Au magasin Hyper U de Pirae, les fournitures proposées sont plus sobres. Pas de stylo quatre couleurs en velours mais des agendas sur le thème des animaux, comme le lion, le dauphin, les dinosaures et même les licornes. On retrouve tout de même des trousses, des chemises et des paires de ciseaux aux couleurs pastel. “On a comparé plusieurs grandes enseignes. Je sais qu'ici, je trouverai de tout à des prix raisonnables”, indique Claire, venue faire les courses de la rentrée avec son mari et ses deux enfants.



Comme au magasin iOburo, certains prix sont réglementés comme le stylo Bic classique à 22 francs l'unité. “Il y a des clients qui ont des habitudes, d'autres qui ne prennent que les PGC (produits de grande consommation, NDRL)”, déclare une vendeuse du magasin. La rentrée est prévue le mercredi 14 août en Polynésie française.

Rédigé par Jules Bourgat le Mercredi 2 Août 2023 à 06:40 | Lu 250 fois