

Pour dépasser les 10.000 mètres, l'avion SolarStratos devra encore attendre

Sion, Suisse | AFP | vendredi 08/08/2025 - Raphaël Domjan a fait une première tentative vendredi pour mener son avion entièrement propulsé par l'énergie solaire à l'altitude record de 10.000 mètres. Mais malgré un soleil de plomb et 30°C au sol, les indispensables courants d'air chaud ont joué les filles de l'air.



L'immense incendie qui a frappé un massif forestier du sud de la France à des centaines de kilomètres de la Suisse et du canton du Valais, pourrait bien avoir perturbé ces "thermiques" qui doivent permettre au petit appareil à hélice, à l'envergure impressionnante, d'atteindre l'altitude où croisent les avions de ligne, explique le pilote chevronné à l'AFP.



Le SolarStratos a décollé de l'aéroport de Sion, dans le sud-ouest de la Suisse, à 13H21 locales, dans l'espoir que les conditions en altitude lui soient favorables.



Mais d'expérience, Raphaël Domjan s'est vite rendu compte que les conditions n'étaient pas réunies et il a fait demi-tour pour ménager ses batteries et réessayer dans les jours qui viennent.



Le SolarStratos a atterri après 38 minutes de vol.



"Le vol était bon mais nous n'avons pas trouvé de thermiques", a lancé le pilote après avoir soulevé la verrière et retiré son casque, la sueur ruisselant sur son visage.



"Nous devions vraiment trouver quelque chose pour monter... le soleil était là mais pas les activités thermiques" et donc il "était évident que cela ne fonctionnerait pas. Nous avons essayé", analyse celui qui se veut un pionnier.



- "Nous essayons parce que c'est difficile" -

Après une campagne de vol en 2024, sans succès, le quinquagénaire reconnaît que "c'est plus difficile que prévu". "C'est pourquoi nous sommes les premiers à y aller", ajoute l'éco-explorateur engagé dans la protection du climat.



Et en écho à la célèbre phrase du président Kennedy annonçant le programme de conquête de la lune, il lance : "Nous essayons parce que c'est difficile".



Un vol d'échauffement le 31 juillet a atteint 6.589 mètres — l'altitude la plus élevée jamais atteinte par l'avion en fibre de carbone, qui fait 24,8 mètres d'envergure pour la carlingue de 9,6 mètres de long.



Les ailes immenses sont couvertes par 22 m2 de panneaux solaires.



L'actuel record d'altitude pour un avion solaire est de 9.235 mètres, établi en 2010 par l'avion expérimental Solar Impulse, déjà piloté par un Suisse, André Borschberg.



"Nous allons essayer et essayer encore jusqu'à ce que nous atteignions 10.000 mètres, ou jusqu'à ce que l'hiver, quand il n'y aura plus de soleil, nous empêche d'essayer", affirme le pilote.



En attendant un nouveau vol, le SolarStratos va rester au soleil pour recharger ses batteries.



- "Esprit pionnier" -



"Bon, à tout de suite", a lancé Raphaël Domjan sous les yeux de sa mère, serré dans une combinaison de vol orange vif, un parachute sur le dos, avant de décoller.



L'avion a commencé à rouler sur la piste au son d'un cor des Alpes, dans un décor idyllique : le château de Tourbillon et l'église fortifiée de Valère de Sion en toile de fonds.



La lenteur de l'appareil donnait l'impression qu'il était suspendu dans les airs.



Il a effectué plusieurs virages en montant progressivement au-dessus des vignobles en terrasse, mais il a fallu se rendre à l'évidence et rentrer.



En 2012, Raphaël Domjan est devenu la première personne à faire le tour du monde à bord d'un bateau entièrement alimenté à l'énergie solaire.



"Si vous voulez être un pionnier, quand vous commencez, vous ne saurez jamais si vous serez un pionnier de la réussite ou un pionnier de l'échec", philosophe le pilote après son échec du jour.



"Être un pionnier, un aventurier, cela signifie tenter quelque chose dont vous n'êtes pas sûr qu'il réussira", et "pour moi, l'esprit pionnier, l'esprit d'aventure, c'est tenter quelque chose que personne n'a essayé auparavant, et peut-être que vous ne serez pas capable d'atteindre le succès".

