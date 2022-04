Pour Minardi, Fritch "devrait rester neutre"

Tahiti, le 19 avril 2022 – Éric Minardi, représentant de Marine Le Pen en Polynésie française, dénonce la partialité du président du Pays, Édouard Fritch, dont le parti soutient la candidature d'Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle.



Alors que le deuxième tour de l'élection présidentielle entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron se tiendra ce week-end, Éric Minardi, représentant de la candidate du Rassemblement National en Polynésie, s'est indigné du soutien affiché par Édouard Fritch au président sortant. "Le président de la Polynésie française ne devrait pas être partial, il devrait rester neutre", s'est-il insurgé, lors d'une conférence de presse organisée ce mardi 19 avril au siège de Te Nati-RCP.



En cause, les discours de Gaston Tang Sang et surtout d'Édouard Fritch, à l'assemblée, lors de l'ouverture de la session administrative, le jeudi 14 avril. Éric Minardi leur reproche d'avoir "utilisé tout leur temps de parole" pour promouvoir la candidature d'Emmanuel Macron. Dans ce discours de 14 pages, Édouard Frich a utilisé cinq fois l'expression "le président Macron", essentiellement dans le cadre d'autosatisfecit sur la qualité du dialogue Pays-État. Une phrase, au sujet de la participation potentielle de l'État au remboursement de la CPS, peut particulièrement être entendue comme une allusion directe à une réélection souhaitée d'Emmanuel Macron : "Encore faut-il que l’on produise à l’État des données chiffrées et vérifiées, incontestables, pour s’engager dans cette voie. Nous le ferons avec le Président Macron."



Une question d'exemplarité



Rien dans ce discours n'apparaît illégal, Éric Minardi en convient, mais, pour lui, c'est une question d'exemplarité. "Tu es le président de tous les Polynésiens. En soutenant ouvertement Macron, tu crées une fracture dans la population, ça ne peut que mal se terminer", adresse-t-il, au président du Pays.



"Si ce gouvernement reste neutre, les gens iront voter", insiste-t-il en déplorant que 70% des inscrits de Polynésie française ne se soient pas déplacés au premier tour. Il demande aux abstentionnistes d'aller voter au second tour et invite les électeurs à suivre le débat du 20 avril. "Marine Le Pen est prête", assure-t-il. Selon lui, elle aurait tiré les leçons des ratés du débat de 2017. Il prédit "une grosse surprise pour ce week-end".



"ça devient serré"



La candidate du Rassemblement National propose, comme pour le reste des Outre-mer, de faire évoluer la Polynésie vers une "indépendance économique" axée sur l'exploitation des ressources marines. Mais, pour Éric Minardi, "le grand Tahiti Nui, sans protection, ça n'existe pas ; sans euro, le franc pacifique, ça n'existe pas". Il affirme que la Polynésie a besoin du soutien d'un "grand pays" (sous-entendu, la France) pour gérer l'armée, la monnaie, la police, la justice et les relations internationales. En ce qui concerne les résultats du second tour, "ça devient serré", assure-t-il et de poursuivre : "surtout que 20% des électeurs de Mélenchon et de Pécresse sont prêts à voter pour Marine Le Pen". Le verdict tombera le matin du 24 avril en Polynésie.