Pour Gaston Flosse, "ce sera Oscar qui sera le président"

Tahiti, le 30 avril 2023 – Après la défaite de l'alliance autonomiste du Tapura Huiraatira et du Amuitahira'a o te Nuna'a au second tour des territoriales, Gaston Flosse estime que celle-ci est dû notamment au A Here ia Porinetia de Nuihau Laurey et Nicole Sanquer qui a souhaité faire cavalier seul. Le leader orange estime également que le Tavini doit sa victoire à un mensonge. "C'est parce qu'ils ont su manipuler l'électorat en mettant Moetai Brotherson qu'ils ont gagné", lâche le Vieux Lion.



Le Tavini est en tête, quelle est votre réaction ?

"Bravo, je félicite Oscar Temaru évidemment. Mais il faut quand même reconnaître qu'il a attendu 46 ans pour être président et c'est dommage qu'il n'ait pas mis son nom franchement, parce que c'est lui qui est le créateur du Tavini Huiraatira'a. Est-ce que réellement il ne sera pas le président ? C'est une campagne mensongère du Tavini dans tous les cas. Au sujet de l'indépendance, Oscar dit 'je veux une indépendance demain, on ne veut pas attendre, c'est une indépendance dure, rigoureuse, pas question de France, moi je veux travailler avec les Nations unies'. Et à côté, Moetai dit 'vous savez, l'indépendance de 1960, ce n'est pas l'indépendance de 2023, on va travailler en partenariat avec la France, et on a le temps, on n'est pas prêt...' J'ai envie de parier, je suis sûr que le vrai président ne sera pas Moetai. Ce sera Oscar qui sera le président. On a mis Moetai pour appâter les jeunes, pour faire venir, pour faire gagner des voix, mais il ne sera pas président, c'est certain. La population verra. Moi, j'ai mal au cœur pour elle. Comment ils vont diriger le Pays, avec quoi, avec quels moyens ? Et quel est leur programme ? Il faut lire leur profession de foi. 'Gouverner avec vous, pour vous. Respecter la patrie.' Mais ce n'est pas ça que la population attend des élus. Nous, nous avons dit, il y a un problème : la vie chère."



Finalement, votre alliance n'a pas fonctionné. Pourquoi n'a-t-elle pas fonctionné ?

"Si, elle a fonctionné. Mais c'est difficile. Quand pendant dix ans, on s'est battus. Surtout nous, nous avons été très, très durs vis-à-vis d'Edouard. Il ne fallait pas s'attendre au transfert de toutes les voix. Mais il y a eu quand même un transfert de voix du Amuitahira'a vers le Tapura Huiraatira'a."



Donc en fait, c'est cette querelle entre vous et Édouard Fritch qui a fait que finalement, les gens ont voté pour le A Here et pour le Tavini ?

"C'est ça, aussi. Et merci au A Here ia Porinetia, parce que ce sont eux qui ont fait gagner Oscar Temaru. 17 000 voix qui sont parties chez eux, plus les voix d'Edouard, il était élu président."



Ils avaient annoncé dès le soir du premier tour qu'ils n'allaient pas rejoindre le Tapura d'Édouard Fritch...

"Je les ai reçus dans mon bureau les premiers, le lundi 17, pour former une plateforme avec nous tous pour faire barrage au Tavini Huiraatira. Ils n'ont pas dit non. 'On va voir, on va réfléchir, nous réunissons notre conseil politique ce soir.' J'ai dit 'OK alors, venez ici après pour me donner la réponse et on réfléchit."



Et entre-temps, de leur côté, on nous dit que vous avez dit qu'il faut faire barrage à Édouard Fritch avant qu'il ne vous appelle...

"Jamais, jamais."



Et finalement, elle a vu sur Tahiti Infos qu'Edouard allait vous rejoindre...

"C'est faux. Nicole Sanquer est une menteuse, je n'ai jamais dit ça. A moi, elle m'avait dit qu'elle était d'accord sur le principe pour créer cette plateforme. Et Teva Rohfritsch aussi a donné son accord pour cette plateforme. Tout le monde était d'accord."



Trente-huit sièges – une majorité large pour le Tavini –, seize pour votre plateforme. Comment allez-vous faire ?

"Qu'est-ce qui compte, c'est le nombre ou la qualité des représentants ? Qu'est-ce qu'ils vont faire d'abord ? C'est à eux qu'il faut demander. Tout dernièrement, avant-hier je crois, voilà que Géros annonce la gratuité des cantines. Tout ça c'est des mensonges. Le Tavini n'a fait que mentir depuis le début et on va voir que demain, ils vont continuer."



Qu'est-ce qui a péché dans cette campagne ?

"Moi je pense que ce sont les voix du A Here ia Porinetia qui ont fait perdre Edouard."



Ce ne sont pas les voix du Amuitahira'a qui sont parties au Tavini et au A Here ?

"Non, on a fait une campagne ensemble."



La majorité va proposer un nom pour la présidence. L'opposition va aussi en proposer un. Vous allez proposer qui ?

"Nous n'avons pas du tout discuté de ça. Pas du tout."



Vous allez rester unis à l'assemblée ?

"Bah oui, évidemment, nous serons unis. La première chose que nous ferons, c'est de travailler sur notre programme. Avoir un programme commun avec le Tapura Huiraatira. Nous allons travailler ensemble, il faut que nous ayons un programme avec un calendrier pour préparer l'avenir. Parce que je ne vois pas comment peuvent-ils faire avance le pays."



Pourquoi vous ne les voyez pas gouverner le pays ?

"Parce que j'ai lu leur profession de foi, il n'y a rien là-dedans qui donne des solutions au coût de la vie, des solutions au chômage, des solutions au logement, des solutions aux problèmes de terres, etc."



Il n'y a que les autonomistes qui ont la solution pour gouverner ce pays ?

"Amuitahira'a o te Nuna'a a des solutions. Il fallait lire notre brochure et notre brochure était complète sur tous les points. Nous avons détaillé les actions à mener pour faire baisser les prix et nous avons détaillé les actions et les moyens pour donner du travail à la population. On va voir, nous allons discuter ensemble."



Sinon, pas trop déçu des résultats ?

"Si je suis déçu des résultats, bien sûr. Je m'attendais à mieux que ça, mais encore une fois, c'est Nuihau Laurey qui n'avait pas de programme en plus. Je crois que l'esprit de tout le monde, avant le programme, ils voulaient le changement. Le changement ! Des jeunes ! Ils n'ont même pas lu les professions de foi. Vous croyez que s'ils avaient mis Oscar Temaru comme tête de liste et comme président, ils auraient eu ce score-là ? Jamais de la vie ! C'est parce qu'ils ont su manipuler l'électorat en mettant Moetai Brotherson qu'ils ont gagné."



On parle de renouvellement de la classe politique. Il y en a eu une sur la liste du Tavini. Au Tapura, il n'y a pas eu ce renouvellement...

"Je n'ai même pas regardé. Encore une fois, nous allons en rediscuter. Surtout si on fait une liste commune, on va voir."



Une liste commune à l'assemblée ?

"A l'assemblée, je suis obligé. Je n'ai qu'une seule élue, c'est Pascale Haiti. Si elle n'est pas dans le groupe du Tapura Huiraatira, elle n'a rien, elle n'a pas de temps de parole. Elle est obligée de s'apparenter au groupe du Tapura. Il n'y a pas d'autres solutions."



Et ça vous fait quoi ?

"Moi, mon plus gros souci, c'est notre pays et notre peuple. Comment vont-ils s'en sortir ? J'ai lu leur profession de foi. Rien dans cette profession de foi nous indique comment vont-ils combattre la pauvreté, la misère même de nos populations, ceux qui n'ont pas de travail, qui n'ont rien à manger. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est ça l'essentiel aujourd'hui."



Édouard Fritch a misé sur les tavana. Il a mis plein de tavana sur sa liste. Finalement, ça n'a pas tellement fonctionné ?

"Ça dépend des tavana. Il y a des tavana où la population a vraiment suivi. Mais il y en a d'autres, presque pas. Il y a au moins deux ou trois communes qui auraient pu nous faire gagner."



Lesquelles ?

"Je ne m'en rappelle plus ! Vous savez je ne rejette pas la dissolution de l'assemblée."



Comment ?

"Avec toutes ces magouilles-là... Si la population a voté pour Moetai et si – c'est facile de trouver un prétexte – ils mettent Oscar comme président ? Et si au bout de six mois ou un an, ils n'arrivent pas à sortir le pays ? On va continuer comme ça pendant cinq ans ?"



Enfin, ils ont une large majorité...

"C'est normal avec la prime majoritaire des 19 sièges. Mais si on leur enlève ces 19 sièges, il leur reste quoi ? Guère plus que le Tapura. Moi je suis contre le nombre de sièges de cette prime. Moi, à l'époque, je me suis opposé, mais Marie-Luce Penchard (ministre des Outre-mer de l'époque, NDLR) a refusé. Elle a dit 'non, moi ce qui m'intéresse, c'est la stabilité'. Mais ce n'est pas démocratique, ça. On a imposé le nombre d'élus."



Avant, ça vous allait bien...

"Avant, on se débrouillait. Penchard, ce n'est venu que tardivement. Nous, avant ça, c'était la majorité."



Un dernier mot pour nos lecteurs ?

"Chers amis, bien sûr je tiens à féliciter Oscar Temaru et notre futur président Moetai Brotherson. Et attendons, parce que lorsque je lis leur profession de foi, il n'y a aucune réponse à la demande de la population."