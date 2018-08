Postulez pour faire partie de la 3e promo de Prism

Pour participer à l'appel à projets de l’incubateur de la CCISM -PRISM, le candidat devra avoir identifié un problème sur un marché spécifique, roposer une solution innovante pour répondre à ce problème et avoir conscience de la faisabilité et de la viabilité économique du projet. Pour déposer sa candidature, il faut avoir moins de deux ans d’existence (si structure juridique existante) ou être porteur d’un projet.Un dossier en ligne est à remplir jusqu’au 14 septembre, minuit, sur le site www.ccism.pf et disponible directement ici L’annonce des résultats se fera le 28 septembre pour les présélectionnés (entre 10 et 15 projets) avec une invitation au Bootcamp. Le Bootcamp aura lieu les 16 et 17 octobre. Pendant deux jours, les présélectionnés se rencontreront et se prépareront pour passer devant le jury final (le 19 octobre).Le jury sélectionnera les meilleurs projets (7 projets maximum) qui intègreront PRISM pour la rentrée du 5 novembre.L'équipe PRISM répondra à toutes les questions concernant PRISM et cet appel à projets le 30 août prochain, à 17 heures, à l'incubateur qui se situe au deuxième étage du siège de la CCISM.Pour toutes informations relatives à PRISM, mail : capucine@ccism.pf