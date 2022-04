Portes ouvertes sur la Route du Monoï

er et samedi 2, pour les 30 ans de l'appellation d'origine Monoï de Tahiti. Inaugurée en 2010, La Route du Monoï est une solution unique pour découvrir l'huile emblématique de Tahiti sur sa terre naturelle. Sur l'île de Tahiti, ce circuit touristique ouvert toute l'année permet d'en savoir plus sur les ingrédients naturels qui entrent dans la fabrication du monoï, sa préparation et les nombreux usages de cette huile. Visite d'un champ de fleurs de Tiare Tahiti, d'une cocoteraie, rencontre avec des artisans, visite des unités de production des marques emblématiques du Monoï de Tahiti appellation d'origine. L'occasion aussi de s'offrir un massage traditionnel réalisé dans un Spa dernier cri… Les horaires et conditions d'accès de l'ensemble des arrêts de la route du Monoï sont disponibles sur le site officiel du Monoï de Tahiti Tahiti, le 31 mars 2022 – Tous les arrêts de la Route du Monoï sont en journée portes ouvertes vendredi 1et samedi 2, pour les 30 ans de l'appellation d'origine Monoï de Tahiti. Inaugurée en 2010, La Route du Monoï est une solution unique pour découvrir l'huile emblématique de Tahiti sur sa terre naturelle. Sur l'île de Tahiti, ce circuit touristique ouvert toute l'année permet d'en savoir plus sur les ingrédients naturels qui entrent dans la fabrication du monoï, sa préparation et les nombreux usages de cette huile. Visite d'un champ de fleurs de Tiare Tahiti, d'une cocoteraie, rencontre avec des artisans, visite des unités de production des marques emblématiques du Monoï de Tahiti appellation d'origine. L'occasion aussi de s'offrir un massage traditionnel réalisé dans un Spa dernier cri… Les horaires et conditions d'accès de l'ensemble des arrêts de la route du Monoï sont disponibles sur le site officiel du Monoï de Tahiti www.monoidetahiti.org

