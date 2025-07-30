

"Portable en pause", bac, éducation à la sexualité: quoi de neuf à la rentrée?

Paris, France | AFP | mercredi 27/08/2025 - Généralisation de l'interdiction du téléphone portable, nouvelle épreuve de maths en première, mise en place des programmes d'éducation à la sexualité: voici les principales nouveautés de la rentrée scolaire, qui concerne quelque 12 millions d'élèves lundi.



- "Portable en pause" -

La "pause numérique" (interdiction totale de l'utilisation des téléphones portables au collège) sera progressivement généralisée cette année, selon des modalités "définies par chaque chef d'établissement, en lien avec les collectivités territoriales", selon la ministre Élisabeth Borne.



Le téléphone est déjà interdit par une loi de 2018, mais celle-ci peine parfois à être respectée. Le dispositif "portable en pause" vise à renforcer son application en contraignant les élèves à le laisser pendant les cours dans des casiers, mallettes ou pochettes si nécessaire. Il a été expérimenté l'an dernier dans une centaine de collèges.



Les départements ont toutefois souligné qu'"aucune vague de demandes pour la mise en œuvre de ce dispositif" n'avait été constatée.



- Déconnexion des ENT -

Pour lutter contre l'abus d'écrans, les Espaces numériques de travail (ENT) ou des outils numériques comme le logiciel Pronote (permettant les échanges entre parents, enseignants et élèves et où sont consignés les devoirs au collège et lycée) ne seront plus mis à jour de 20H00 à 7H00 la semaine et le weekend (du vendredi 20H00 au lundi 07H00).



- Épreuve de maths en première, bac et brevet modifiés -

Une nouvelle épreuve écrite de mathématiques au bac général et technologique en première verra le jour au printemps. D'une durée de deux heures, elle sera coefficient 2. Elle portera "sur le programme de l'enseignement scientifique de première" ou sur celui de la spécialité maths, pour ceux qui l'ont choisie.



Par ailleurs, le contrôle continu pour le bac sera réformé, pour "diminuer la pression sur les élèves" tout en "reflétant plus fidèlement leur niveau", a indiqué Mme Borne. Les proviseurs seront chargés de préciser "quelles évaluations seront prises en compte pour le contrôle continu", et donc pour Parcoursup, toutes ne l'étant pas.



Pour plus d'exigence, Mme Borne a indiqué par ailleurs qu'il ne "serait plus possible" que "des élèves ayant obtenu moins de 8 sur 20 puissent encore être rattrapés pour accéder à l’oral", et qu'un élève ayant moins de 9,5 ne pourrait plus avoir le bac.



Les modalités d'évaluation du brevet seront, elles aussi, modifiées. L'examen passera de 50 à 60% de la note finale. Le contrôle continu (40% de la note) prendra par ailleurs en compte désormais les notes de 3e, et non plus la maîtrise d'un "socle commun" de connaissances et compétences sur l'ensemble du cycle 4 (5e, 4e, 3e).



- Bac professionnel: épreuves repoussées -

Le bac professionnel connaîtra des changements après des difficultés d'absentéisme liées à la mise en place l'an dernier d'un parcours différencié en fin de terminale ("parcours en Y" de six semaines, avec soit un stage en entreprise rémunéré, soit une préparation à la poursuite d'études). Le parcours différencié sera ramené de six à quatre semaines et les épreuves, qui avaient lieu mi-mai, seront repoussées de 15 jours.



- Éducation à la sexualité et nouveaux programmes -

Le nouveau programme d'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité (Evars) entre en vigueur, avec trois séances annuelles obligatoires dans l'ensemble des écoles, collèges et lycées. Elles étaient déjà théoriquement imposées par la loi depuis 2001 mais peu réalisées.



Par ailleurs, de nouveaux programmes de français et maths seront mis en place en cette rentrée de la petite section de maternelle à la 6e.



- Initiation à l'IA -

Des formations à l'intelligence artificielle seront mises en place sur la plateforme Pix dès la rentrée dans des établissements volontaires, puis généralisées à tous les collèges et lycées début 2026. Elles seront obligatoires pour tous les élèves de 4e et seconde.



Les enseignants seront eux aussi "formés massivement et une IA sera mise à leur disposition dans les prochains mois", a indiqué Mme Borne. Elle sera disponible pour l’année scolaire 2026/2027.

