Polynélivre lance ce week-end une collecte pour les îles

Tahiti, le 20 avril 2023 – À l'occasion de la journée mondiale du livre ce samedi, l'association Polynélivre lance ce week-end, une grande opération de collecte de livres à destination des îles. En marge de cette opération, une nouvelle boîte à livre sera installée samedi à la médiathèque de la Maison de la culture.





Afin de célébrer la journée mondiale du livre ce samedi 22 avril, l'association Polynélivre marque le coup et lance deux opérations. Tout d'abord, une nouvelle boite à livre sera inaugurée vers 9 heures ce jour-là à la Maison de la culture de Papeete. “Elle sera placée dans un lieu important, entre la médiathèque adulte et celle des enfants", explique la présidente de l'association, Sophie Baptendier. Une boîte à livre en libre-service qui viendra ainsi s’ajouter aux onze déjà installées à Tahiti.



La deuxième action menée sera d'envergure, puisqu'il s'agit d'une grande collecte de livre. Elle est prévue pour se dérouler dimanche. Ainsi durant toute la journée, les bénévoles de l'association seront présents devant les boîtes à livres des galeries commerciales Pacific Centers de Taravao, Punaauia, Arue et Mahina afin de recueillir les livres déposés par les donateurs et dont ils ne se servent plus. “Nous invitons tous les Polynésiens à être citoyens et à faire circuler les livres, car la demande est énorme”, insiste la présidente de l'association. Au-delà de dimanche cette collecte se poursuivra jusqu'à fin mai au point relais de la Maison de la Culture. Tous les dons sont destinés à être “réexpédiés dans les îles de tous les archipels et à alimenter des infrastructures scolaires, parascolaires et à tous les autres demandeurs”.



Depuis plusieurs années, Polynélivre envoi, avec l'aide de la marine et du Régiment du service militaire adapté (RSMA), les livres à travers le territoire afin de favoriser l'accès à la lecture pour tous. “Il y a vraiment une énorme demande. Encore avant-hier, une dame hospitalisée pour un long moment nous a appelé pour qu'on amène des livres en anglais et en allemand à l'hôpital”, détaille-t-elle.



Pénurie de livres pour enfant



Si les livres tous publics ont tendance à revenir et tourner dans les boîtes à livres, ce n'est pas le cas des livres pour enfant. “Nos stocks de livres pour enfant sont presque à zéro en ce moment car ils ne reviennent quasiment jamais dans les boîtes”, constate Sophie Baptendier. Pour la présidente de l'association cette situation s'expliquerait par un prix excessif et un usage différent : “Les enfants ont tendance à lire plusieurs fois les livres. Ils se les approprient. Ils n'ont pas la même approche avec. De plus ces ouvrages ont forcément une vie plus courte, car ils sont mâchouillés, abimés...En outre, ils sont excessivement chers, souvent entre 3 000 et 3 500 Fcfp. C'est compréhensible que des familles aient d'autres priorités.” Heureusement pour les jeunes lecteurs du fenua, une cargaison de 4 000 à 5 000 nouveaux ouvrages à destination des enfants doit bientôt arriver en Polynésie. Envoyé de métropole, ils ont été récoltés l'année dernière par des associations du Morbihan, sous la sollicitation de Polynélivre.